Įdiek FMD vienu spustelėjimu.
Savarankiškai priglobtas, privatumą saugantis „Rasti mano įrenginį“ serveris, skirtas tavo „Android“ telefonų ir planšetinių kompiuterių vietai nustatyti, jiems suskambinti ir nuotoliniu būdu ištrinti duomenis.
Rinkis VPS planą FMD (Find My Device)
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su FMD (Find My Device)
FMD (Find My Device) yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinama alternatyva „Google“ „Find My Device“ paslaugai. Ji veikia kartu su FMD „Android“ programėle: tavo telefonai praneša savo užšifruotą vietą tavo serveriui, kurį pasieki per aiškią žiniatinklio sąsają, kad rastum pamestą ar pavogtą įrenginį, priverstum jį skambėti, nufotografuotum, užrakintum ekraną arba inicijuotum nuotolinį duomenų ištrynimą. Kiekviena komanda nukreipiama per tavo serverį, todėl jokia trečioji šalis niekada nemato, kur yra tavo įrenginiai.
Kadangi jį talpini pats savo VPS serveryje, tavo vietos istorija ir įrenginio duomenys niekada nepalieka tavo valdomos infrastruktūros – nereikia „Google“ paskyros ir nėra priklausomybės nuo tiekėjo. End-to-end encryption neleidžia duomenų perskaityti net serveriui, suteikdamas tau komercinės įrenginių sekimo paslaugos patikimumą, neprarandant privatumo.
Pagrindinės FMD (Find My Device) savybės
Rasti pamestus įrenginius
Nustatykite paskutinę praneštą GPS vietą bet kurio registruoto telefono ar planšetinio kompiuterio tiesiogiai iš žiniatinklio sąsajos, net kai įrenginys yra nepasiekiamas.
Nuotolinės komandos
Įjunk garsų skambutį, nufotografuok, užrakink ekraną arba nuotoliniu būdu ištrink duomenis, kad apsaugotum pamestą ar pavogtą įrenginį.
End-to-end šifravimas
Vietos duomenys yra užšifruojami įrenginyje, prieš jiems pasiekiant serverį, todėl niekas – net ir paslaugos teikėjas – negali perskaityti tavo buvimo vietos.
„Android“ palydovinė programėlė
Susiejama su atvirojo kodo FMD Android programėle, kad praneštų vietą ir gautų komandas, nepriklausomai nuo Google Play Services.
Nėra Google paskyros
Pakeisk „Google Find My Device“ paslauga, kurią visiškai valdai, nereikalaujančia debesies paskyros ar priklausomybės nuo tiekėjo.
Kodėl verta naudoti FMD (Find My Device) Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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