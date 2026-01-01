Iki 69 % nuolaida Ombi

Įdiek Ombi vienu spustelėjimu.

Savo serveryje talpinama užklausų sistema, skirta Plex, Emby ir Jellyfin – naudotojai prašo filmų ir laidų, o tu patvirtini ir automatiškai įvykdai.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Ombi vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Ombi

Ombi yra standartinė savo serveryje talpinama užklausų sistema, skirta namų ūkiams, naudojantiems Plex, Emby ar Jellyfin. Naudotojai prisijungia su savo esama medijos serverio paskyra ir prašo filmų, TV laidų, muzikos albumų bei 4K turinio per patogią, mobiliesiems pritaikytą žiniatinklio sąsają. Kiekviena užklausa patenka į konfigūruojamą patvirtinimo eilę, o patvirtinti elementai automatiškai persiunčiami į Sonarr, Radarr, Lidarr ar CouchPotato vykdymui.

Savo serveryje talpinant Ombi VPS serveryje, tavo naudotojams suteikiama aiški „pirmiausia klausk“ prieiga prie tavo medijos bibliotekos ir tau suteikiama viena vieta, kurioje gali patvirtinti, atmesti ar tvarkyti grupines gaunamas užklausas – neatskleidžiant savo Arr administravimo skydelių namų ūkiui.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Ombi savybės

Plex, Emby ir Jellyfin prisijungimas

Vartotojai prisijungia naudodami savo esamus medijos serverio prisijungimo duomenis, todėl nereikia tvarkyti atskiros paskyros, o leidimai išlieka sinchronizuoti.

Filmai, TV, muzika ir 4K užklausos

Kategorijų kvotos, vartotojų limitai ir patvirtinimo taisyklės leidžia tau pritaikyti, ką kiekvienas vartotojas gali užsakyti be rankinės priežiūros.

Automatinis įvykdymas per Arr

Patvirtintos užklausos tiesiogiai nukeliauja į Sonarr, Radarr ir Lidarr per jų REST API, kad turinys būtų automatiškai atsisiunčiamas, apdorojamas ir patalpintas bibliotekoje.

Prašyti pranešimų

„Discord“, „Pushover“, „Pushbullet“, „Telegram“, „Slack“, el. paštas ir mobiliosios programėlės tiesioginiai pranešimai nuolat informuoja administratorius ir naudotojus, kai užklausos vykdomos.

Įvairiems įrenginiams pritaikyta vartotojo sąsaja ir programėlės

Išgryninta, prisitaikanti žiniatinklio vartotojo sąsaja ir iOS bei Android papildomos programėlės leidžia namų ūkio nariams užsisakyti ir stebėti turinį iš bet kurio įrenginio.

Kodėl verta naudoti Ombi Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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