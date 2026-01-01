Įdiek Ombi vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama užklausų sistema, skirta Plex, Emby ir Jellyfin – naudotojai prašo filmų ir laidų, o tu patvirtini ir automatiškai įvykdai.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Ombi
Ombi yra standartinė savo serveryje talpinama užklausų sistema, skirta namų ūkiams, naudojantiems Plex, Emby ar Jellyfin. Naudotojai prisijungia su savo esama medijos serverio paskyra ir prašo filmų, TV laidų, muzikos albumų bei 4K turinio per patogią, mobiliesiems pritaikytą žiniatinklio sąsają. Kiekviena užklausa patenka į konfigūruojamą patvirtinimo eilę, o patvirtinti elementai automatiškai persiunčiami į Sonarr, Radarr, Lidarr ar CouchPotato vykdymui.
Savo serveryje talpinant Ombi VPS serveryje, tavo naudotojams suteikiama aiški „pirmiausia klausk“ prieiga prie tavo medijos bibliotekos ir tau suteikiama viena vieta, kurioje gali patvirtinti, atmesti ar tvarkyti grupines gaunamas užklausas – neatskleidžiant savo Arr administravimo skydelių namų ūkiui.
Pagrindinės Ombi savybės
Plex, Emby ir Jellyfin prisijungimas
Vartotojai prisijungia naudodami savo esamus medijos serverio prisijungimo duomenis, todėl nereikia tvarkyti atskiros paskyros, o leidimai išlieka sinchronizuoti.
Filmai, TV, muzika ir 4K užklausos
Kategorijų kvotos, vartotojų limitai ir patvirtinimo taisyklės leidžia tau pritaikyti, ką kiekvienas vartotojas gali užsakyti be rankinės priežiūros.
Automatinis įvykdymas per Arr
Patvirtintos užklausos tiesiogiai nukeliauja į Sonarr, Radarr ir Lidarr per jų REST API, kad turinys būtų automatiškai atsisiunčiamas, apdorojamas ir patalpintas bibliotekoje.
Prašyti pranešimų
„Discord“, „Pushover“, „Pushbullet“, „Telegram“, „Slack“, el. paštas ir mobiliosios programėlės tiesioginiai pranešimai nuolat informuoja administratorius ir naudotojus, kai užklausos vykdomos.
Įvairiems įrenginiams pritaikyta vartotojo sąsaja ir programėlės
Išgryninta, prisitaikanti žiniatinklio vartotojo sąsaja ir iOS bei Android papildomos programėlės leidžia namų ūkio nariams užsisakyti ir stebėti turinį iš bet kurio įrenginio.
Kodėl verta naudoti Ombi Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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