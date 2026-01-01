Įdiek GoCD vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo nuolatinio pristatymo serveris su galingu procesų modeliavimu, vertės srauto žemėlapių sudarymu ir priklausomybių valdymu sudėtingiems išleidimo darbo srautams.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su GoCD
GoCD yra „ThoughtWorks“ sukurtas nuolatinio diegimo serveris, kuris peržengia pagrindinio CI ribas, kad modeliuotų visą programinės įrangos diegimo grandinę. Pagrindinė jo stiprybė – galimybė apibrėžti sudėtingas grandines su „fan-in“ ir „fan-out“ priklausomybėmis, leidžianti komandoms tiksliai atvaizduoti, kaip kodas juda nuo patvirtinimo iki paleidimo į gamybą per kelis etapus, aplinkas ir lygiagrečius kelius.
„Value Stream Map“ rodinys suteikia komandoms realaus laiko vizualizaciją apie kiekvieną kūrimą ir diegimą visoje grandinėje, palengvinant kliūčių nustatymą ir bet kurio leidimo būsenos supratimą. GoCD veikia per lengvą serverio ir agento architektūrą, todėl kūrimo pajėgumai didėja tiesiog pridedant daugiau agentų. Savidiegiama sistema užtikrina, kad tavo grandinės konfigūracijos, artefaktai ir diegimo istorija išliktų visiškai tavo kontrolėje.
Pagrindinės GoCD savybės
Vertės srauto žemėlapių sudarymas
Matykite kiekvieną kūrimą ir diegimą visoje gamybos grandinėje realiuoju laiku, kad iškart matytumėte kliūtis ir leidimo būseną.
Srauto modeliavimas
Modeliuok sudėtingas „fan-in“ ir „fan-out“ priklausomybes tarp konvejerių, kad tiksliai atspindėtum, kaip kodas juda nuo įdiegimo iki produkcijos.
Lygiagretus vykdymas
Vykdyk kelis etapus ir darbus lygiagrečiai vykdymo grandinėje, kad sumažintum kūrimo laiką ir maksimaliai išnaudotum infrastruktūrą.
Agentais pagrįstas mastelio keitimas
Pridėk kūrimo agentų, kad horizontaliai plėstum pajėgumus – kiekvienas agentas paima užduotis iš serverio ir vykdo jas nepriklausomai.
Pipeline kaip kodas
Saugok konvejerio konfigūracijas savo git saugykloje ir leisk GoCD automatiškai sinchronizuoti bei taikyti pakeitimus po kiekvieno įkėlimo.
Kodėl verta naudoti GoCD Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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