Įdiek SkySend vienu spustelėjimu.
Nuo galo iki galo šifruotas, patiems talpinamas failų ir užrašų bendrinimas su nulinių žinių serverio architektūra.
Rinkis VPS planą SkySend
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su SkySend
„SkySend“ yra minimalistinė, savarankiškai talpinama paslauga, skirta dalintis failais ir užrašais su visišku šifravimu. Failai ir užrašai yra visiškai užšifruojami naršyklėje naudojant AES-256-GCM, dar prieš jiems pasiekiant serverį, todėl serveris saugo tik užšifruotus duomenų blokus ir niekada neturi prieigos prie iššifravimo rakto. Nėra jokių paskyrų, telemetrijos ir analizės.
Savarankiškai talpinant „SkySend“ savo VPS serveryje, bendrinamas turinys lieka visiškai jūsų kontrolėje, išlaikant nulinės žinios šifravimo privatumo garantijas. Įkvėptas „Mozilla Send“ ir „PrivateBin“, jis naudoja modernias saugumo priemones, tokias kaip HKDF-SHA256 rakto išvedimas ir Argon2id slaptažodžio apsauga, kad pasiūlytų greitą, saugią alternatyvą komercinėms failų dalijimosi paslaugoms.
Pagrindinės SkySend savybės
Nulinio žinojimo šifravimas
AES-256-GCM srautinis šifravimas visiškai atliekamas naršyklėje, o iššifravimo raktas yra tik URL fragmente ir niekada nepasiekia serverio.
Nereikia paskyrų
Įkelk failus arba akimirksniu dalinkis užrašais be registracijos, telemetrijos ar sekimo — dalijimosi nuorodos veikia bet kuriam gavėjui, nereikalaujant jokios registracijos.
Užšifruoti užrašai
Dalinkis teksto ištraukomis, slaptažodžiais, kodu su sintaksės paryškinimu, Markdown arba SSH raktais su pasirenkamu sunaikinimu po peržiūros ir konfigūruojamais peržiūrų limitais.
Slaptažodžio apsauga
Pasirenkama Argon2id slaptažodžio apsauga su atminties reikalaujančiu ir GPU atspariu raktų išvedimu, siekiant apsisaugoti nuo brute-force atakų bendrinamame turinyje.
S3 suderinama saugykla
Pasirenkamas foninės sistemos palaikymas, skirtas Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner ir Wasabi, su iš anksto sugeneruotais URL tiesioginiams atsisiuntimams, užtikrinant galiojimo pabaigą ir apribojimus.
Konfigūruojamas galiojimo laikas
Nustatyk atsisiuntimo limitus ir galiojimo laikus kiekvienam įkėlimui, su automatiniu pasibaigusių įrašų išvalymu ir integruota valdymo panele aktyviems bendrinimams stebėti.
Kodėl verta naudoti SkySend Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių