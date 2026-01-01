Iki 69 % nuolaida SkySend

Įdiek SkySend vienu spustelėjimu.

Nuo galo iki galo šifruotas, patiems talpinamas failų ir užrašų bendrinimas su nulinių žinių serverio architektūra.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek SkySend vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su SkySend

„SkySend“ yra minimalistinė, savarankiškai talpinama paslauga, skirta dalintis failais ir užrašais su visišku šifravimu. Failai ir užrašai yra visiškai užšifruojami naršyklėje naudojant AES-256-GCM, dar prieš jiems pasiekiant serverį, todėl serveris saugo tik užšifruotus duomenų blokus ir niekada neturi prieigos prie iššifravimo rakto. Nėra jokių paskyrų, telemetrijos ir analizės.

Savarankiškai talpinant „SkySend“ savo VPS serveryje, bendrinamas turinys lieka visiškai jūsų kontrolėje, išlaikant nulinės žinios šifravimo privatumo garantijas. Įkvėptas „Mozilla Send“ ir „PrivateBin“, jis naudoja modernias saugumo priemones, tokias kaip HKDF-SHA256 rakto išvedimas ir Argon2id slaptažodžio apsauga, kad pasiūlytų greitą, saugią alternatyvą komercinėms failų dalijimosi paslaugoms.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės SkySend savybės

Nulinio žinojimo šifravimas

AES-256-GCM srautinis šifravimas visiškai atliekamas naršyklėje, o iššifravimo raktas yra tik URL fragmente ir niekada nepasiekia serverio.

Nereikia paskyrų

Įkelk failus arba akimirksniu dalinkis užrašais be registracijos, telemetrijos ar sekimo — dalijimosi nuorodos veikia bet kuriam gavėjui, nereikalaujant jokios registracijos.

Užšifruoti užrašai

Dalinkis teksto ištraukomis, slaptažodžiais, kodu su sintaksės paryškinimu, Markdown arba SSH raktais su pasirenkamu sunaikinimu po peržiūros ir konfigūruojamais peržiūrų limitais.

Slaptažodžio apsauga

Pasirenkama Argon2id slaptažodžio apsauga su atminties reikalaujančiu ir GPU atspariu raktų išvedimu, siekiant apsisaugoti nuo brute-force atakų bendrinamame turinyje.

S3 suderinama saugykla

Pasirenkamas foninės sistemos palaikymas, skirtas Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner ir Wasabi, su iš anksto sugeneruotais URL tiesioginiams atsisiuntimams, užtikrinant galiojimo pabaigą ir apribojimus.

Konfigūruojamas galiojimo laikas

Nustatyk atsisiuntimo limitus ir galiojimo laikus kiekvienam įkėlimui, su automatiniu pasibaigusių įrašų išvalymu ir integruota valdymo panele aktyviems bendrinimams stebėti.

Kodėl verta naudoti SkySend Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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