Įdiek „SmokePing“ vienu spustelėjimu.
Ilgalaikis delsos ir paketų praradimo stebėjimo įrankis, kuris vizualizuoja tinklo virpėjimą ir pasiekiamumą kaip dūminius RRD grafikus.
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Ką gali kurti su SmokePing
„SmokePing“ yra ilgalaikis delsos stebėjimo įrankis, kuris reguliariais intervalais tikrina taikinius ir rezultatus pateikia kaip dūminius RRD grafikus, kuriuose spalvų juosta aplink medianą iš pirmo žvilgsnio vizualizuoja virpėjimą ir paketų praradimą. Sukurtas Tobiaso Oetikerio (MRTG ir RRDtool autoriaus), jis daugiau nei dvidešimt metų buvo de facto tinklo pasiekiamumo įrankis interneto paslaugų teikėjams, hostingo tiekėjams ir namų laboratorijoms.
Patalpinus „SmokePing“ savo VPS serveryje, gausi nuolatinį stebėjimo tašką matuoti, kaip fiksuota vieta mato likusį internetą – naudinga diagnozuojant interneto paslaugų teikėjo problemas, lyginant tranzito teikėjus, stebint SLA atitiktį nuotolinėms svetainėms ir saugant ilgalaikius duomenis apie tavo paslaugų pasiekiamumą. Diegimas apima nuolatinius tomus tiek konfigūracijai, tiek istoriniams RRD duomenų bazei.
Pagrindinės SmokePing savybės
Dūminiai RRD grafikai
Pavaizduokite medianos delsą su spalvota juosta, kuri viename paveikslėlyje rodo dispersiją ir paketų praradimą, kad virpėjimas ir trumpalaikiai energijos sutrikimai taptų iškart matomi.
Įvairūs zondų tipai
Sujunkite ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing ir Curl zondus viename egzemplioriuje, kad kartu stebėtumėte tinklo kelius ir programų pasiekiamumą.
Hierarchiniai tikslai
Sugrupuokite taikinius į medžio struktūros skiltis, kad prietaisų skydeliai išliktų lengvai skaitomi, kai stebi daug serverių įvairiuose regionuose, svetainėse ar paslaugų teikėjuose.
Slenksčio įspėjimai
Suaktyvink el. pašto arba scenarijų įspėjimus, kai taikinys ilgą laiką viršija konfigūruojamus praradimo ar delsos slenksčius.
Pagrindiniai / pavaldūs zondai
Paleiskite papildomus „SmokePing“ mazgus kaip pavaldžiuosius nuotoliniuose taškuose ir apibendrinkite jų rezultatus pagrindinėje UI, kad būtų galima stebėti iš kelių vietų.
Ilgalaikis išlaikymas
Round-robin RRD duomenų bazės palaiko kasdienes, savaitines, mėnesines ir metines apžvalgas, užimdamos pastovų disko plotą, ir yra idealios ilgalaikių degradacijų aptikimui.
Kodėl verta naudoti SmokePing Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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