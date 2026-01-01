Įdiek Zammad vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo pagalbos tarnybos ir klientų aptarnavimo platforma, kuri el. paštą, pokalbius ir socialinius kanalus paverčia vieninga užklausų valdymo darbo eiga.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Zammad
„Zammad“ yra visiškai atvirojo kodo pagalbos tarnybos ir klientų aptarnavimo sistema, kuri sujungia el. pašto, pokalbių, telefono, „Twitter“, „Facebook“ ir „Telegram“ pokalbius į vieną užklausų eilę. Agentai dirba iš vienos pašto dėžutės, o klientai su jumis susisiekia jiems patogiausiu kanalu, ir kiekviena sąveika registruojama vieningame kliento profilyje su išsamia audito istorija.
Savarankiškai talpinant „Zammad“ savo VPS serveryje, klientų duomenys, pokalbių išrašai ir SLA metrika lieka jūsų kontrolėje be licencijos mokesčių už agentą. Platforma tinka nuo vieno asmens pagalbos tarnybos iki kelių komandų veiklos su individualizuotais darbo procesais, žinių bazės straipsniais ir laiko stebėjimu.
Pagrindinės Zammad savybės
Daugiakanaliai gautieji
Surenka bilietus iš el. pašto, internetinio pokalbio, Telegram, Twitter, Facebook ir telefono į vieną eilę, kad agentams niekada nereikėtų perjunginėti įrankių.
SLA ir eskalavimas
Nustatykite atsakymo ir išsprendimo tikslus pagal klientą ar užklausos tipą, su automatiniu eskalavimu, kai praleidžiami terminai.
Žinynas
Publikuok viešus ir vidinius straipsnius su daugiakalbiu palaikymu, kad sumažintum pasikartojančių užklausų skaičių ir greičiau apmokytum naujus agentus.
Viso teksto paieška
„Elasticsearch“ pagrindu veikianti paieška visuose bilietuose, straipsniuose ir klientų įrašuose grąžina rezultatus per milisekundes, net ir esant dideliam mastui.
Pasirinktinės darbo eigos
Kurk paleidikliais pagrįstas automatizacijas ir planuotas užduotis, kurios nukreipia bilietus, siunčia atsakymus ir atnaujina laukus, nerašant kodo.
REST API ir webhooks
Integruok Zammad su CRM sistemomis, stebėjimo įrankiais ir pokalbių robotais per išsamią REST API ir išeinančiaisiais webhooks.
Kodėl verta naudoti Zammad Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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