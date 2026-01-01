Įdiek docassemble vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo ekspertinė sistema, skirta valdomiems interviu ir automatizuotam dokumentų sudarymui, sukurta naudojant Python, YAML ir Markdown.
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Ką gali kurti su docassemble
docassemble yra nemokama, atvirojo kodo platforma, skirta kurti žiniatinklio vedamuosius interviu, kurie renka informaciją iš galutinių vartotojų ir iš atsakymų sudaro individualius dokumentus, sutartis ir formas. Autoriai rašo interviu logiką YAML formatu, dokumentų šablonus Markdown arba DOCX formatu ir išplečia funkcionalumą naudodami Python – be poreikio kurti individualią žiniatinklio programą.
Iš pradžių sukurta teisinės pagalbos organizacijoms ir advokatų kontoroms, automatizuojančioms klientų priėmimą ir dokumentų rengimą, docassemble dabar palaiko ekspertines sistemas atitikties, vyriausybinių paslaugų ir žmogiškųjų išteklių (HR) procesuose. Savarankiškas talpinimas VPS serveryje leidžia jautrius interviu atsakymus, sugeneruotus dokumentus ir klientų duomenis laikyti jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, be mokesčių už kiekvieną interviu ar vartotoją.
Pagrindinės docassemble savybės
Vedami interviu
Kurk šakotus klausimų srautus YAML formatu, kurie renka vartotojo duomenis naudojant prieinamas, mobiliesiems pritaikytas internetines formas su sąlygine logika.
Dokumentų sudarymas
Generuok užpildytus DOCX, PDF ir RTF dokumentus iš interviu atsakymų, naudojant Markdown arba Word šablonus su automatiniu formatavimu.
Python išplečiamumas
Pereik prie viso Python, kai YAML nepakanka – kviesk išorines API, vykdyk skaičiavimus arba integruok su esamomis sistemomis.
Elektroniniai parašai
Parašų fiksavimas liečiamuosiuose ekranuose ir jų įterpimas į sugeneruotus dokumentus be trečiųjų šalių el. parašo paslaugų.
Daugiakalbė pagalba
Sukurkite vieną interviu keliomis kalbomis su integruotais vertimo įrankiais ir pagal regioninius nustatymus pritaikytu datos, skaičių ir valiutos formatavimu.
Integruota žaidimų aikštelė
Naršyklėje veikianti kūrimo aplinka su kodo redaktoriumi, tiesioginiu testavimu ir paketų valdymu leidžia autoriams iteruoti be atskiros IDE.
Kodėl verta naudoti docassemble Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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