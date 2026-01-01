Įdiek FileFlows vienu spustelėjimu.
Automatinis medijos failų procesorius, kuris sumaniai transkoduoja ir optimizuoja tavo biblioteką, sumažindamas failų dydį iki 90 %.
Rinkis VPS planą FileFlows
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su FileFlows
„FileFlows“ yra išmani failų apdorojimo sistema, kuri automatiškai tvarko ir optimizuoja jūsų medijos biblioteką naudodama pritaikomas vizualines darbo eigas. Ji stebi katalogus, ieškodama naujų failų, taiko išmaniąsias perkodavimo taisykles ir gali sumažinti saugojimo reikalavimus iki 90 % – visa tai be rankinio įsikišimo. Aparatinės įrangos spartinimo palaikymas, skirtas „Intel QuickSync“, „NVIDIA“ ir „AMD“, užtikrina greitą apdorojimą net ir didelėse bibliotekose.
Savarankiškai talpinant „FileFlows“ savo VPS serveryje, jūsų medijos darbo eigoms suteikiami dedikuoti procesoriaus resursai visą parą, užtikrinamas visiškas jūsų bibliotekos apdorojimo privatumas ir išvengiama mokesčių už failą bei pralaidumo apribojimų, būdingų debesies pagrindu veikiančioms perkodavimo paslaugoms.
Pagrindinės FileFlows savybės
Vizualinis srautų kūrėjas
Kurk individualizuotas apdorojimo grandines naudodamas vilkimo ir nuleidimo srautų redaktorių – nereikia rašyti scenarijų, norint sukurti sudėtingas daugiapakopes darbo eigas.
Iki 90 % dydžio sumažinimas
Išmanusis perkodavimas į H.265/HEVC, AV1 ir kitus modernius kodekus žymiai sumažina failų dydžius, išsaugant vaizdo kokybę.
Techninės įrangos spartinimas
Palaiko Intel QuickSync, NVIDIA NVENC ir AMD kodavimo įrenginius, kad perkeltų perkodavimą nuo procesoriaus ir apdorotų failus žymiai greičiau.
Automatinis failų stebėjimas
Stebi katalogus, ar nėra naujų failų, ir automatiškai inicijuoja apdorojimą, kad tavo biblioteka išliktų optimizuota be jokio rankinio įsikišimo.
Įskiepių ekosistema
Išplėskite FileFlows naudodami papildinius, skirtus garso normalizavimui, subtitrų valdymui, failų pervadinimui ir integravimui su medijos serveriais, tokiais kaip Plex ir Jellyfin.
Kodėl verta naudoti FileFlows Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.