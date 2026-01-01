Įdiek Cross-seed vienu spustelėjimu.
Automatinis kryžminės sėjos įrankis, kuris randa atitinkančius torrentus privačiuose trakeriuose, kad maksimaliai padidintum savo sėjos santykį.
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Ką gali kurti su Cross-seed
„Cross-seed“ yra atvirojo kodo automatizavimo įrankis, skirtas padėti torentų naudotojams rasti ir pridėti kryžmines sėklas – torentus, kurie egzistuoja keliuose privačiuose trekeriuose, bet dalijasi identiškais failais. Palygindamas jūsų esamus atsisiuntimus su indeksuotojais, tokiais kaip Prowlarr ar Jackett, jis automatiškai identifikuoja atitinkančius leidimus ir prideda juos prie jūsų torentų kliento, leisdamas jums sėti papildomuose trekeriuose neatsisiunčiant jokių duomenų iš naujo.
„Cross-seed“ paleidimas VPS serveryje užtikrina nepertraukiamą veikimą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, ieškant naujų kryžminių sėklų galimybių, kai tik jos atsiranda. Jis integruojasi su populiariais torentų klientais, įskaitant qBittorrent, Deluge ir rTorrent, ir palaiko duomenimis pagrįstą atitikimą, kuris veikia net tada, kai leidimų pavadinimai skiriasi tarp trekerių.
Pagrindinės Cross-seed savybės
Automatinis kryžminis sėjimas
Nuskaito tavo esamus atsisiuntimus ir randa atitinkančius torentus kituose sekliuose, kad galėtum dalintis daugiau nieko papildomai neatsisiųsdamas.
Kelių sekiklių palaikymas
Jungiasi prie Prowlarr arba Jackett, kad vienu metu ieškotų dešimtyse privačių ir viešų trakerių iš vienos konfigūracijos.
„Torrent“ kliento integracija
Veikia natūraliai su qBittorrent, Deluge, Transmission ir rTorrent, norint įkelti cross-seed torrentus tiesiai į tavo klientą.
Duomenimis pagrįstas suderinimas
Suderina torrentus pagal failo turinį ir dydį, o ne tik pagal pavadinimus, aptikdamas kryžminius siuntimus net kai leidimų pavadinimai skiriasi tarp seklintojų.
Daemon režimas
Veikia kaip nuolat veikianti foninė paslauga, kuri stebi naujus atsisiuntimus ir automatiškai randa kryžminio dalijimosi galimybes realiuoju laiku.
Kodėl verta naudoti Cross-seed Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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