Įdiek HFS vienu spustelėjimu.
Savitarnos HTTP failų serveris, kuris leidžia tau bendrinti failus tiesiai iš tavo disko per modernią žiniatinklio sąsają.
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Ką gali kurti su HFS
HFS (HTTP failų serveris) yra lengvas, savarankiškai talpinamas failų dalijimosi serveris, kuris tavo VPS paverčia visiškai funkcionaliu failų dalijimosi centru, pasiekiamu iš bet kurios naršyklės. Jis suteikia švarią, reaguojančią žiniatinklio sąsają failų naršymui, atsisiuntimui ir įkėlimui, nereikalaujant jokios kliento programinės įrangos diegimo.
Su integruotomis vartotojų paskyromis, prieigos kontrole aplankams, pralaidumo ribojimu ir virtualia failų sistema, HFS suteikia tau visišką kontrolę, kam ir kokius failus galima pasiekti. Savarankiškas talpinimas tavo VPS reiškia neribotą saugyklą ir pralaidumą be mėnesinių mokesčių už vartotoją.
Pagrindinės HFS savybės
Virtuali failų sistema
Tvarkyk bendrinamą turinį virtualioje aplankų struktūroje, nepriklausomai nuo tavo faktinio disko išdėstymo, ir valdyk, ką mato vartotojai.
Vartotojų paskyros ir leidimai
Sukurk paskyras su skaitymo, rašymo ir trynimo teisėmis kiekvienam aplankui, kad skirtingi vartotojai pasiektų tik tuos failus, kuriuos jiems leidžiama matyti.
Tęstiniai įkėlimai ir atsisiuntimai
Palaiko atnaujinamus perkėlimus, kad didelių failų operacijos atlaikytų tinklo sutrikimus ir nereikėtų pradėti visko iš naujo.
Pralaidumo ribojimas
Nustatykite įkėlimo ir atsisiuntimo spartos apribojimus kiekvienam vartotojui arba globaliai, kad jūsų serveris išliktų jautrus net ir intensyvių failų perkėlimų metu.
Įskiepių sistema
Išplėsk HFS su bendruomenės papildiniais, skirtais miniatiūroms, LDAP autentifikavimui, apsaugai nuo brutalios jėgos atakų, temoms ir dar daugiau.
Kodėl verta naudoti HFS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių