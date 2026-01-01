Įdiek Hiccup vienu spustelėjimu.
Greitas, statinis pradžios puslapis, skirtas tvarkyti svarbiausias tavo nuorodas ir žymes vienoje vietoje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Hiccup
„Hiccup“ yra lengvas, atvirojo kodo statinis pradžios puslapis, sukurtas tam, kad dažniausiai naudojamos nuorodos būtų po ranka. Sukurta kaip „React“ programa, aptarnaujama „Nginx“, jai nereikia duomenų bazės ir jokios užpakalinės sistemos – tik JSON konfigūracijos failas, kurį gali redaguoti tiesiogiai arba valdyti per integruotą konfigūracijos redaktorių. Paryškintos kortelės, suskirstytos kategorijos ir galinga kelių tiekėjų paieškos juosta leidžia itin greitai pereiti prie bet kurios žymės iš vieno skirtuko.
Savarankiškas „Hiccup“ talpinimas savo VPS serveryje reiškia, kad tavo žymės lieka privačios, akimirksniu įkeliamos iš statinių failų ir yra pasiekiamos iš bet kurio įrenginio. Su PWA palaikymu, sparčiaisiais klavišais, nuorodų valdymu vilkimo ir nuleidimo būdu bei tik skaitymo režimu bendrinamiems ekranams, „Hiccup“ puikiai tinka kaip asmeninis naršyklės pradžios puslapis arba namų valdymo skydelis bendroms paslaugoms.
Pagrindinės Hiccup savybės
Daugelio tiekėjų paieška
Ieškokite vienu metu per Google, DuckDuckGo, Amazon ir pasirinktinius teikėjus, arba pereikite tiesiai prie išsaugotos nuorodos pagal pavadinimą arba žymę.
JSON konfigūracijos redaktorius
Valdyk visą savo prietaisų skydelį naudodamas integruotą konfigūracijos redaktorių – įkelk iš URL arba vietinio failo, peržiūrėk kelias konfigūracijas ir atsisiųsk atsargines kopijas bet kada.
Nuvilkite nuorodos
Pridėk arba atnaujink nuorodas ir kortelių fonus vilkdami URL adresus arba paveikslėlius iš kito naršyklės lango tiesiai ant bet kurios kortelės.
Klaviatūros navigacija
Visas klaviatūros sparčiųjų klavišų palaikymas leidžia atidaryti nuorodas, perjungti redagavimo režimą ir naršyti prietaisų skydelyje neliečiant pelės.
PWA ir mobiliesiems pritaikyta
Įdiek Hiccup kaip progresyviąją žiniatinklio programėlę bet kuriame įrenginyje, kad greitai pasiektum visas savo žymes iš pagrindinio ekrano, tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone.
Kodėl verta naudoti Hiccup Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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