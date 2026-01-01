Iki 69 % nuolaida Hiccup

Įdiek Hiccup vienu spustelėjimu.

Greitas, statinis pradžios puslapis, skirtas tvarkyti svarbiausias tavo nuorodas ir žymes vienoje vietoje.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Hiccup vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Hiccup

„Hiccup“ yra lengvas, atvirojo kodo statinis pradžios puslapis, sukurtas tam, kad dažniausiai naudojamos nuorodos būtų po ranka. Sukurta kaip „React“ programa, aptarnaujama „Nginx“, jai nereikia duomenų bazės ir jokios užpakalinės sistemos – tik JSON konfigūracijos failas, kurį gali redaguoti tiesiogiai arba valdyti per integruotą konfigūracijos redaktorių. Paryškintos kortelės, suskirstytos kategorijos ir galinga kelių tiekėjų paieškos juosta leidžia itin greitai pereiti prie bet kurios žymės iš vieno skirtuko.

Savarankiškas „Hiccup“ talpinimas savo VPS serveryje reiškia, kad tavo žymės lieka privačios, akimirksniu įkeliamos iš statinių failų ir yra pasiekiamos iš bet kurio įrenginio. Su PWA palaikymu, sparčiaisiais klavišais, nuorodų valdymu vilkimo ir nuleidimo būdu bei tik skaitymo režimu bendrinamiems ekranams, „Hiccup“ puikiai tinka kaip asmeninis naršyklės pradžios puslapis arba namų valdymo skydelis bendroms paslaugoms.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Hiccup savybės

Daugelio tiekėjų paieška

Ieškokite vienu metu per Google, DuckDuckGo, Amazon ir pasirinktinius teikėjus, arba pereikite tiesiai prie išsaugotos nuorodos pagal pavadinimą arba žymę.

JSON konfigūracijos redaktorius

Valdyk visą savo prietaisų skydelį naudodamas integruotą konfigūracijos redaktorių – įkelk iš URL arba vietinio failo, peržiūrėk kelias konfigūracijas ir atsisiųsk atsargines kopijas bet kada.

Nuvilkite nuorodos

Pridėk arba atnaujink nuorodas ir kortelių fonus vilkdami URL adresus arba paveikslėlius iš kito naršyklės lango tiesiai ant bet kurios kortelės.

Klaviatūros navigacija

Visas klaviatūros sparčiųjų klavišų palaikymas leidžia atidaryti nuorodas, perjungti redagavimo režimą ir naršyti prietaisų skydelyje neliečiant pelės.

PWA ir mobiliesiems pritaikyta

Įdiek Hiccup kaip progresyviąją žiniatinklio programėlę bet kuriame įrenginyje, kad greitai pasiektum visas savo žymes iš pagrindinio ekrano, tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone.

Kodėl verta naudoti Hiccup Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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