Įdiek MiroTalk vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamos P2P vaizdo konferencijos su neribotais kambariais, ekrano bendrinimu ir be programėlės diegimo, reikalingo dalyviams.
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Ką gali kurti su MiroTalk
„MiroTalk P2P“ yra savarankiškai talpinama „WebRTC“ vaizdo konferencijų platforma, kuri nukreipia mediją tiesiogiai tarp dalyvių – ne per jūsų serverį. Kadangi vaizdo srautai keliauja tiesioginiu ryšiu, vėlavimas yra minimalus, o jūsų VPS pralaidumas naudojamas tik signalizavimui, net kai vienu metu veikia kelios pokalbių erdvės. Dalyviai prisijungia iš bet kurios modernios naršyklės per bendrinamą nuorodą, nereikalaujant jokios paskyros, atsisiuntimo ar papildinio.
Skirtingai nei debesų paslaugos, kurios registruoja ir apdoroja susitikimų duomenis savo infrastruktūroje, savarankiškai talpinant „MiroTalk“, kiekvienas pokalbis lieka jūsų turimoje techninėje įrangoje. Pokalbių erdvės gali būti apsaugotos slaptažodžiu, šeimininko apsauga apriboja sesijų kūrimą tik įgaliotiems vartotojams, o „REST API“ leidžia integruoti susitikimų kūrimą į jūsų programas.
Pagrindinės MiroTalk savybės
Tarpusavio medija
Vaizdo ir garso srautas tiesiogiai tarp dalyvių – ne per tavo serverį – išlaikant mažą vėlavimą ir beveik nulines pralaidumo išlaidas, nepriklausomai nuo to, kiek kambarių veikia vienu metu.
Nereikia programėlės
Dalyviai prisijungia iš bet kurios šiuolaikinės naršyklės per bendrinamą nuorodą, nereikia jokios paskyros registracijos, atsisiuntimo ar naršyklės papildinio.
Ekrano bendrinimas ir įrašymas
Bendrink savo ekraną arba konkretų programos langą ir įrašyk sesijas lokaliai į savo įrenginį, neišsaugodamas įrašų serveryje.
Baltoji lenta ir failų bendrinimas
Galima bendradarbiauti realiuoju laiku bendroje baltojoje lentoje ir tiesiogiai persiųsti failus tarp dalyvių sesijos metu, nenaudojant išorinės saugyklos.
Serverio apsauga
Reikalauti slaptažodžio kuriant naujus kambarius, apribojant sesijų kūrimą tik įgaliotiems vartotojams, tačiau išlaikant dalyvių prisijungimo nuorodas atviras ir be jokių kliūčių.
REST API ir įterpimas
Kurkite kambarius ir generuokite prisijungimo raktus programiškai per dokumentuotą REST API, ir įterpkite konferencijų vartotojo sąsają į bet kurią svetainę kaip iframe.
Kodėl verta naudoti MiroTalk Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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