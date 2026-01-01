Iki 69 % nuolaida OpenLIT

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Atvirojo kodo OpenTelemetry-gimtoji stebėsenos ir išlaidų stebėjimo platforma LLM ir generatyvinio DI programoms.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek OpenLIT vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su OpenLIT

„OpenLIT“ yra atvirojo kodo DI inžinerijos platforma, kuri suteikia LLM ir generatyvinio DI programoms visapusišką stebėjimą su viena instrumentavimo eilute. Ji fiksuoja sekas, žetonų naudojimą, vėlavimą, klaidas ir išlaidas 50+ LLM teikėjų, vektorinių duomenų bazių, GPU ir agentų sistemose – visa tai naudojant vietines „OpenTelemetry“ semantines konvencijas, todėl esami „OTel“ konvejeriai veikia be pasirinktinių SDK.

Savo VPS serveryje talpinant „OpenLIT“ išlaiko užklausų turinį, modelio naudojimą ir API rakto veiklą jūsų valdomoje infrastruktūroje, be žetonų kainodaros ar vietų apribojimų, kuriuos nustato SaaS tiekėjas. „ClickHouse“ saugykla apdoroja didelio tūrio telemetriją, o kartu su ja pateikiamas „OTel“ rinkiklis atskleidžia OTLP gRPC ir HTTP galinius taškus, paruoštus „OpenLIT“ SDK arba bet kuriai kitai „OTel“ instrumentuotai paslaugai.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės OpenLIT savybės

LLM stebimumas

Fiksuokite užklausas, atsakymus, žetonus, vėlavimą ir klaidas tarp 50+ LLM teikėjų vos dviem SDK sąrankos eilutėmis.

Išlaidų stebėjimas

Galėsi stebėti išlaidas už kiekvieną užklausą, modelį ir programą realiuoju laiku, naudodamas integruotą pagrindinių DKM teikėjų kainodarą.

OpenTelemetry natyvus

Naudoja standartines OTel semantines konvencijas generatyviam dirbtiniam intelektui, todėl bet kokia OTel instrumentuota paslauga siunčia duomenis be tiekėjo SDK.

GPU stebėjimas

Rinkite NVIDIA ir AMD GPU rodiklius – išnaudojimą, atmintį, temperatūrą ir energijos sąnaudas – kartu su modelio telemetrija.

Raginimų ir Vault valdymas

Versijuokite užklausas, vykdykite eksperimentus ir saugokite teikėjo API raktus įmontuotoje slaptų duomenų saugykloje su prieiga pagal vaidmenis.

Žaidimų aikštelė ir vertinimai

Palygink modelių atsakymus vienas šalia kito ir atlik automatizuotus vertinimus, kad įvertintum kokybę, šališkumą ir haliucinacijas.

Kodėl verta naudoti OpenLIT Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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