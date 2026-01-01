Įdiek OpenLIT vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo OpenTelemetry-gimtoji stebėsenos ir išlaidų stebėjimo platforma LLM ir generatyvinio DI programoms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OpenLIT
„OpenLIT“ yra atvirojo kodo DI inžinerijos platforma, kuri suteikia LLM ir generatyvinio DI programoms visapusišką stebėjimą su viena instrumentavimo eilute. Ji fiksuoja sekas, žetonų naudojimą, vėlavimą, klaidas ir išlaidas 50+ LLM teikėjų, vektorinių duomenų bazių, GPU ir agentų sistemose – visa tai naudojant vietines „OpenTelemetry“ semantines konvencijas, todėl esami „OTel“ konvejeriai veikia be pasirinktinių SDK.
Savo VPS serveryje talpinant „OpenLIT“ išlaiko užklausų turinį, modelio naudojimą ir API rakto veiklą jūsų valdomoje infrastruktūroje, be žetonų kainodaros ar vietų apribojimų, kuriuos nustato SaaS tiekėjas. „ClickHouse“ saugykla apdoroja didelio tūrio telemetriją, o kartu su ja pateikiamas „OTel“ rinkiklis atskleidžia OTLP gRPC ir HTTP galinius taškus, paruoštus „OpenLIT“ SDK arba bet kuriai kitai „OTel“ instrumentuotai paslaugai.
Pagrindinės OpenLIT savybės
LLM stebimumas
Fiksuokite užklausas, atsakymus, žetonus, vėlavimą ir klaidas tarp 50+ LLM teikėjų vos dviem SDK sąrankos eilutėmis.
Išlaidų stebėjimas
Galėsi stebėti išlaidas už kiekvieną užklausą, modelį ir programą realiuoju laiku, naudodamas integruotą pagrindinių DKM teikėjų kainodarą.
OpenTelemetry natyvus
Naudoja standartines OTel semantines konvencijas generatyviam dirbtiniam intelektui, todėl bet kokia OTel instrumentuota paslauga siunčia duomenis be tiekėjo SDK.
GPU stebėjimas
Rinkite NVIDIA ir AMD GPU rodiklius – išnaudojimą, atmintį, temperatūrą ir energijos sąnaudas – kartu su modelio telemetrija.
Raginimų ir Vault valdymas
Versijuokite užklausas, vykdykite eksperimentus ir saugokite teikėjo API raktus įmontuotoje slaptų duomenų saugykloje su prieiga pagal vaidmenis.
Žaidimų aikštelė ir vertinimai
Palygink modelių atsakymus vienas šalia kito ir atlik automatizuotus vertinimus, kad įvertintum kokybę, šališkumą ir haliucinacijas.
Kodėl verta naudoti OpenLIT Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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