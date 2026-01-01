Įdiek Vikunja vienu spustelėjimu.
Savarankiškai priglobta atvirojo kodo užduočių tvarkyklė su sąrašo, Kanban, Gantt ir lentelės rodiniais, komandiniu bendradarbiavimu ir CalDAV sinchronizavimu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Vikunja
Vikunja yra savarankiškai talpinama užduočių ir projektų valdymo programa, kuri palaiko kelis rodymo režimus, įskaitant sąrašą, Kanban lentą, Ganto diagramą ir lentelę. Ji suteikia hierarchinį projektų lizdavimą, užduočių priskyrimus, terminus, priminimus, žymas ir failų priedus, kad būtų galima visiškai valdyti užduotis viename įrankyje.
Savarankiškai talpinant Vikunja VPS serveryje, visos tavo užduotys ir projekto duomenys išlieka privatūs be jokių prenumeratos mokesčių už vartotoją. CalDAV sinchronizavimas perkelia užduotis į kalendoriaus programas, mobiliems įrenginiams pritaikyta sąsaja veikia bet kuriame įrenginyje, o komandinis dalijimasis su vaidmenimis pagrįstais leidimais palaiko tiek asmeninį, tiek bendradarbiavimo naudojimą.
Pagrindinės Vikunja savybės
Keli rodymo režimai
Perjunk tarp sąrašo, Kanban lentos, Ganto laiko juostos ir lentelės rodinių, kad dirbtum su užduotimis tau patinkančiu formatu.
Komandos bendradarbiavimas
Dalinkis projektais su komandos nariais, naudodamas vaidmenų teises peržiūrėti, redaguoti ir priskirti užduotis.
CalDAV sinchronizavimas
Sinchronizuok užduotis ir terminus su bet kuria kalendoriaus programėle, kuri palaiko CalDAV, įskaitant Apple Calendar ir Thunderbird.
Priminimai ir pranešimai
Nustatykite užduočių priminimus el. paštu arba tiesioginiais pranešimais, kad visada žinotumėte apie terminus ir nereikėtų rankiniu būdu tikrinti programėlės.
Hierarchiniai projektai
Organizuok darbą į įdėtinius projektus ir subprojektus, kad atspindėtum sudėtingas komandos ar organizacines struktūras.
Kodėl verta naudoti Vikunja Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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