Įdiek Twenty vienu spustelėjimu.
Modernus atvirojo kodo CRM su pritaikomu duomenų modeliu, į API orientuotu dizainu ir lanksčia darbo eigos automatizacija.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Twenty
Twenty yra naujos kartos atvirojo kodo CRM, suteikianti kūrimo komandoms visišką kontrolę jų klientų santykių valdymo procesams. Skirtingai nei nelankstūs SaaS CRM sprendimai, Twenty leidžia tau pritaikyti kiekvieną lauką, objektą ir ryšį, kad atitiktų tavo tikslius verslo procesus per lankstų duomenų modelį.
Savarankiškas Twenty talpinimas VPS serveryje užtikrina visų klientų duomenų privatumą ir pašalina mokesčius už kiekvieną vartotojo licenciją. Jo API pagrindu sukurta architektūra reiškia, kad bet kokia individuali integracija ar automatizavimas yra įmanomas, o moderni sąsaja konkuruoja su komercinėmis alternatyvomis, suteikdama tau visišką tavo CRM infrastruktūros nuosavybę.
Pagrindinės Twenty savybės
Pritaikomas duomenų modelis
Pridėk pasirinktinius objektus, laukus ir ryšius, kad atitiktų tavo tikslią verslo struktūrą, be jokio užpakalinės dalies kodo rašymo.
API orientuotas dizainas
Visas GraphQL ir REST API leidžia integruoti Twenty su bet kokiu išoriniu įrankiu, automatizavimo platforma arba individualizuota programa.
Kanban ir sąrašo rodiniai
Perjunk tarp Kanban srauto rodinių ir lentelių sąrašų, kad valdytum sandorius ir kontaktus tau patogiu formatu.
El. pašto integracija
Prijunk „Gmail“ ar kitus el. pašto tiekėjus, kad automatiškai registruotum komunikaciją tiesiogiai prie kontaktų ir sandorių.
Jokių mokesčių už vartotoją
Savidiegimas pašalina nuolatines CRM licencijavimo išlaidas, todėl „Twenty“ yra ekonomiškas augančioms pardavimų komandoms.
Kodėl verta naudoti Twenty Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.