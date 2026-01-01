Įdiek Silex vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo, nereikalaujantis kodo vizualinis svetainių kūrėjas, kuris generuoja švarius, perkeliamus HTML ir CSS failus.
Rinkis VPS planą Silex
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Silex
Silex yra atvirojo kodo alternatyva Webflow — vizualinis, be kodo svetainių kūrimo įrankis, kuris veikia visiškai naršyklėje ir generuoja standartinius HTML ir CSS failus. Skirtingai nuo komercinių svetainių kūrimo įrankių, kurie užrakina tavo dizainus ir turinį savo platformoje, Silex viską saugo kaip paprastus failus tavo serveryje. Jis jungiasi prie „headless“ TVS dinamiškam turiniui, integruojasi su statinių svetainių generatoriais, tokiais kaip 11ty, ir gali būti išplėstas per papildinių sistemą.
Silex talpinimas savo VPS serveryje suteikia interneto dizaineriams ir agentūroms neribotą projektų darbo erdvę už fiksuotą serverio kainą, be mokesčių už svetainę ir be priklausomybės nuo trečiosios šalies platformos, kuri išliktų internete ar būtų prieinama.
Pagrindinės Silex savybės
Vizualinis intuityvus redaktorius
Kurk puslapius vizualiai naudodamas GrapesJS redaktorių su komponentais, stiliais ir išdėstymo įrankiais – nereikia jokių HTML ar CSS žinių.
Statinė HTML išvestis
Kiekviena „Silex“ sukurta svetainė yra švarus, standartinis HTML ir CSS – be jokių vykdymo laiko priklausomybių, veikia pas bet kurį prieglobos paslaugų teikėją ir yra visiškai perkeliama.
TVS duomenų susiejimas
Sujunkite puslapių dizainus su WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex ir kitomis „headless“ TVS, kad ne programuotojai galėtų atnaujinti turinį neliesdami dizaino.
Kelių svetainių valdymo skydelis
Valdyk neribotą skaičių svetainių projektų iš vienos „Silex“ instancijos, sutvarkytų vienoje darbo srityje, skirtoje agentūroms ir laisvai samdomiems specialistams, turintiems daug klientų.
Įskiepių išplečiamumas
Išplėsk Silex pasirinktiniais komponentais, duomenų jungtimis ir trečiųjų šalių paslaugų integracijomis per papildinių sistemą, nešakojant pagrindinės sistemos.
Kodėl verta naudoti Silex Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.