Įdiek Annif vienu spustelėjimu.
Daugiakalbis automatinis dalykinio indeksavimo įrankių rinkinys bibliotekoms, archyvams, muziejams ir mokslinių tyrimų darbo eigoms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Annif
Annif yra atvirojo kodo įrankis iš Suomijos nacionalinės bibliotekos, kuris automatiškai priskiria dalykinius terminus dokumentams. Jis sujungia leksinius, statistinius ir mašininio mokymosi pagrindus, įskaitant TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE ir ansamblinius modelius, kad kataloguotojai galėtų pasirinkti arba derinti algoritmus, kurie geriausiai tinka kiekvienai kolekcijai ir kalbai.
Savo VPS serveryje talpinant Annif, mokymo korpusai, kontroliuojami žodynai ir bibliografiniai metaduomenys lieka visiškai tavo kontrolėje, užuot siunčiant juos trečiosios šalies indeksavimo paslaugai. Konteineris atskleidžia REST API ir naršyklės pagrindu veikiančią vartotojo sąsają projektų testavimui, todėl Annif integravimas į esamas katalogavimo sistemas arba pasirinktinių klientų kūrimas reikalauja tik HTTP iškvietimų.
Pagrindinės Annif savybės
Keli indeksavimo posistemės
Pasirink tarp TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE ir stwfsapy, arba sujunk juos į ansamblius, pritaikytus kiekvienai kalbai ir rinkiniui.
Daugiakalbis palaikymas
Konfigūruojami analizatoriai palaiko suomių, švedų, anglų, vokiečių ir kitas kalbas, naudodami Snowball stemmerius, Voikko ir spaCy pipelines.
REST API ir žiniatinklio vartotojo sąsaja
Integruota naršyklės vartotojo sąsaja leidžia tau eksperimentuoti su projektais, o OpenAPI dokumentuotas REST galinis taškas integruoja Annif į esamus katalogavimo įrankius.
Kontroliuojami terminynai
Įkelkite SKOS, TSV arba CSV žodynus, tokius kaip YSO, LCSH arba savo paties tezaurą, kad pasiūlymai išliktų suderinti su autoritetiniais failais.
CLI skirta mokymui ir vertinimui
Valdyk projektus, mokyk modelius ir palygink tikslumą bei atšaukimą su auksinio standarto korpusais, naudodamas scenarijais valdomą komandų eilutės sąsają.
Kodėl verta naudoti Annif Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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