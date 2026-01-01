Įdiek Docmost vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo bendradarbiavimo wiki platforma su redagavimu realiuoju laiku, diagramomis ir komandų erdvėmis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Docmost
Docmost – tai moderni, atvirojo kodo alternatyva Notion ir Confluence, skirta komandoms, kurioms reikia bendradarbiavimo redagavimo realiuoju laiku be debesų pagrindu veikiančių platformų privatumo kompromisų. Keli vartotojai gali vienu metu redaguoti tą patį puslapį su sinchronizavimu be konfliktų, o erdvės užtikrina aiškų atskyrimą tarp komandų, projektų ar skyrių.
Savarankiškas Docmost talpinimas tavo VPS reiškia, kad tavo vidinė dokumentacija, architektūriniai sprendimai ir jautrus žinių bazės turinys niekada nepalieka tavo infrastruktūros. Pridėta PostgreSQL duomenų bazė ir Redis talpykla užtikrina našumą ir patikimumą, kurių reikalauja bendradarbiavimo redagavimas, o nuolatinė saugykla apsaugo tavo dokumentaciją atnaujinimų metu.
Pagrindinės Docmost savybės
Tikralaikis bendras redagavimas
Keli komandos nariai gali redaguoti tą patį puslapį vienu metu su sinchronizacija be konfliktų, kuri atrodo momentinė ir natūrali.
Integruotas diagramų kūrimas
Draw.io, Excalidraw ir Mermaid yra prieinami tiesiogiai redaktoriuje, todėl vaizdinė dokumentacija lieka kartu su rašytiniu turiniu.
Kosmosu pagrįsta organizacija
Atskirkite turinį pagal komandą, projektą ar skyrių, naudodami atskiras erdves, kurių kiekviena turi savo narius ir leidimų nustatymus.
Detalūs leidimai
Vartotojų grupės ir prieigos valdymas puslapių lygiu leidžia tau dalintis tinkamu turiniu su tinkamais žmonėmis visoje tavo organizacijoje.
Visa versijų istorija
Visi pakeitimai įrašomi, todėl bet kuriuo metu gali peržiūrėti ankstesnes versijas arba atkurti bet kurio puslapio ankstesnę versiją.
Kodėl verta naudoti Docmost Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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