Įdiek „Black Candy“ vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas muzikos transliacijos serveris su švariu web grotuvu ir oficialiomis mobiliosiomis programėlėmis tavo asmeninei muzikos kolekcijai.
Rinkis VPS planą Black Candy
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Black Candy
Black Candy yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinamas muzikos srautinio perdavimo serveris, kuris tavo asmeninę garso įrašų kolekciją paverčia privačia srautinio perdavimo paslauga, kurią gali pasiekti iš bet kurios naršyklės ar oficialių mobiliųjų programėlių. Jis nuskaito tavo biblioteką, perskaito metaduomenis ir albumų viršelius, ir viską pateikia per švarų, prisitaikantį žiniatinklio grotuvą su grojaraščiais, paieška ir kelių vartotojų paskyromis.
Skirtingai nei komercinės srautinio perdavimo platformos, Black Candy saugo kiekvieną kūrinį, grojaraštį ir klausymosi įpročius tavo valdomoje infrastruktūroje. Nėra jokių prenumeratos mokesčių, jokio katalogo, kuris keistųsi be įspėjimo, ir jokio tavo aukštos kokybės failų suglaudinimo – tik tavo muzika, transliuojama visa kokybe iš tavo VPS į kiekvieną naudojamą įrenginį.
Pagrindinės Black Candy savybės
Asmeninis muzikos transliavimas
Transliuokite savo kolekciją iš bet kurios naršyklės ar oficialių mobiliųjų programėlių, su visa albumo viršelių grafika, metaduomenimis ir paieška.
Kelių naudotojų paskyros
Duok kiekvienam klausytojui savo prisijungimo duomenis, grojaraščius ir klausymosi istoriją, dalijantis viena biblioteka viename serveryje.
Transkodavimas realiuoju laiku
Automatiškai konvertuoja garso įrašą į srautinio perdavimo spartą, kad atkūrimas išliktų sklandus lėtuose ar mobiliuosiuose ryšiuose, nepakeičiant originalų.
Grojaraščiai ir paieška
Kurk rankinius arba išmaniuosius grojaraščius ir akimirksniu rask bet kurį atlikėją, albumą ar kūrinį, naudodamas greitą viso teksto paiešką.
Pilna duomenų nuosavybė
Tavo muzika, grojaraščiai ir klausymosi duomenys lieka tavo VPS – jokių prenumeratų, jokio sekimo ir jokio dingstančio katalogo.
Kodėl verta naudoti Black Candy Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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