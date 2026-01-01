Įdiek MySQL vienu spustelėjimu.
Populiariausia pasaulyje atvirojo kodo reliacinė duomenų bazė, palaikanti žiniatinklio programas ir platformas visur.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su MySQL
MySQL yra plačiausiai pasaulyje naudojama atvirojo kodo reliacinė duomenų bazė, kuria pasitikima kaip duomenų sluoksniu už nesuskaičiuojamų svetainių, SaaS produktų ir verslo programų. Ji sujungia visišką ACID atitiktį per InnoDB saugyklos variklį su patikrinta replikacija, brandžiu SQL dialektu ir plačiu tvarkyklių palaikymu visose pagrindinėse programavimo kalbose, todėl programos ir karkasai, kuriuos jau naudoji, jungiasi prie jos be pakeitimų.
Paleidus MySQL savo VPS, gauni skirtą procesorių, atmintį ir diską savo užklausoms, visišką konfigūracijos ir derinimo kontrolę bei vieną bendrą duomenų bazių serverį visoms tavo programoms – be pasikartojančių mokesčių ir resursų apribojimų, būdingų valdomoms duomenų bazių paslaugoms.
Pagrindinės MySQL savybės
ACID transakcijos
„InnoDB“ variklis užtikrina visiškai atomines, nuoseklias, izoliuotas ir patvarias transakcijas, išlaikydamas jūsų duomenų teisingumą esant lygiagretiems įrašymams ir gedimams.
Plati ekosistema
Vietinės tvarkyklės, skirtos PHP, Python, Java, Node.js, Go ir kitoms, reiškia, kad beveik kiekvienas karkasas ir įrankis jungiasi prie MySQL iš karto.
Replikacija ir mastelio keitimas
Integruota šaltinio-replikos ir grupės replikacija leidžia tau didinti skaitymų mastelį ir kurti didelio prieinamumo topologijas, kai tavo darbo krūvis auga.
JSON dokumentų palaikymas
Gimtasis JSON duomenų tipas su indeksavimu leidžia saugoti lanksčius dokumentų duomenis kartu su reliacinėmis lentelėmis vienoje duomenų bazėje.
Brandus SQL variklis
Langų funkcijos, CTE ir sąnaudomis pagrįstas optimizatorius užtikrina greitas, išraiškingas užklausas viskam – nuo paprastų paieškų iki sudėtingos analizės.
Kodėl verta naudoti MySQL Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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