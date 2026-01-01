Iki 69 % nuolaida MySQL

Įdiek MySQL vienu spustelėjimu.

Populiariausia pasaulyje atvirojo kodo reliacinė duomenų bazė, palaikanti žiniatinklio programas ir platformas visur.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek MySQL vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su MySQL

MySQL yra plačiausiai pasaulyje naudojama atvirojo kodo reliacinė duomenų bazė, kuria pasitikima kaip duomenų sluoksniu už nesuskaičiuojamų svetainių, SaaS produktų ir verslo programų. Ji sujungia visišką ACID atitiktį per InnoDB saugyklos variklį su patikrinta replikacija, brandžiu SQL dialektu ir plačiu tvarkyklių palaikymu visose pagrindinėse programavimo kalbose, todėl programos ir karkasai, kuriuos jau naudoji, jungiasi prie jos be pakeitimų.

Paleidus MySQL savo VPS, gauni skirtą procesorių, atmintį ir diską savo užklausoms, visišką konfigūracijos ir derinimo kontrolę bei vieną bendrą duomenų bazių serverį visoms tavo programoms – be pasikartojančių mokesčių ir resursų apribojimų, būdingų valdomoms duomenų bazių paslaugoms.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės MySQL savybės

ACID transakcijos

„InnoDB“ variklis užtikrina visiškai atomines, nuoseklias, izoliuotas ir patvarias transakcijas, išlaikydamas jūsų duomenų teisingumą esant lygiagretiems įrašymams ir gedimams.

Plati ekosistema

Vietinės tvarkyklės, skirtos PHP, Python, Java, Node.js, Go ir kitoms, reiškia, kad beveik kiekvienas karkasas ir įrankis jungiasi prie MySQL iš karto.

Replikacija ir mastelio keitimas

Integruota šaltinio-replikos ir grupės replikacija leidžia tau didinti skaitymų mastelį ir kurti didelio prieinamumo topologijas, kai tavo darbo krūvis auga.

JSON dokumentų palaikymas

Gimtasis JSON duomenų tipas su indeksavimu leidžia saugoti lanksčius dokumentų duomenis kartu su reliacinėmis lentelėmis vienoje duomenų bazėje.

Brandus SQL variklis

Langų funkcijos, CTE ir sąnaudomis pagrįstas optimizatorius užtikrina greitas, išraiškingas užklausas viskam – nuo paprastų paieškų iki sudėtingos analizės.

Kodėl verta naudoti MySQL Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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