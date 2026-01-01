Modernus, DAG pagrindu veikiantis darbo eigų planuoklis su žiniatinklio sąsaja, skirta valdyti cron užduotis ir užduočių srautus.
Rinkis VPS planą Dagu
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Dagu
Dagu yra galingas atvirojo kodo darbo eigų planuoklis, kuris tradicines cron užduotis pakeičia nukreiptais acikliniais grafais (DAG) valdomomis darbo eigomis, tvarkomomis per aiškią žiniatinklio sąsają. Darbo eigas apibrėžk paprastuose YAML failuose su žingsniais, kurie gali vykdyti shell komandas, Docker konteinerius, HTTP užklausas, SQL užklausas ir dar daugiau – visa tai su integruotomis priklausomybių grandinėmis, pakartotiniais bandymais ir sąlygine logika.
Savo VPS serveryje įdiegus Dagu, gauni vieno dvejetainio failo planuoklį be duomenų bazės priklausomybių. Failais pagrįsta saugykla supaprastina procesus, o žiniatinklio sąsaja suteikia realaus laiko vykdymo stebėjimą, žurnalų peržiūrą ir rankinio paleidimo valdiklius. Šis diegimas apima integruotą autentifikavimą ir nuolatinę saugyklą darbo eigų apibrėžtims bei vykdymo istorijai.
Pagrindinės Dagu savybės
DAG darbo eigos redaktorius
Apibrėžkite užduočių priklausomybes kaip orientuotus aciklinius grafus YAML formatu, su lygiagrečiu vykdymu, sąlyginiu šakojimu ir pakartotinio bandymo logika.
Integruoti žingsnių tipai
Vykdyk shell komandas, Docker konteinerius, HTTP užklausas, SQL užklausas, SSH komandas ir S3 operacijas kaip integruotus žingsnių tipus.
Stebėjimas realiuoju laiku
Stebėk darbo eigos vykdymo pažangą realiuoju laiku per žiniatinklio sąsają, matydamas kiekvieno žingsnio būseną, žurnalus ir laiko informaciją.
Cron planavimas
Suplanuok darbo eigas naudojant cron išraiškas ir valdyk visas suplanuotas užduotis iš vieno valdymo pulto.
DI agento integracija
Paleiskite dirbtinio intelekto kodavimo agentus, tokius kaip Claude Code, Codex ir Copilot, kaip darbo eigos žingsnius su integruotu palaikymu.
Kodėl verta naudoti Dagu Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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