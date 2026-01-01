Įdiek Marimo vienu spustelėjimu.
Reaktyvus Python sąsiuvinis su automatiniu langelių pakartotiniu vykdymu, SQL palaikymu ir „Git“ draugišku grynai Python failo formatu.
Rinkis VPS planą Marimo
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Marimo
Marimo yra naujos kartos Python sąsiuvinis, kuris pašalina tradicinių Jupyter sąsiuvinių paslėptos būsenos problemas. Jis automatiškai seka priklausomybes tarp langelių ir reaktyviai iš naujo vykdo paskesnius langelius, kai pasikeičia reikšmės, todėl jūsų sąsiuvinis visada atspindi dabartinę duomenų būseną. Sąsiuviniai saugomi kaip paprasti .py failai – visiškai valdomi versijomis, peržiūrimi „pull“ užklausose ir vykdomi kaip standartiniai Python scenarijai arba diegiami kaip atskiros žiniatinklio programos.
Savarankiškai talpinant Marimo savo VPS serveryje, jūsų komandai suteikiama nuolatinė, visada veikianti sąsiuvinio aplinka, pasiekiama iš bet kurios naršyklės, su iš anksto įdiegtu SQL palaikymu duomenų bazių užklausoms tame pačiame serveryje ir autentifikavimu pagal žetonus, kad analizė būtų privati.
Pagrindinės Marimo savybės
Reaktyvus vykdymas
Langeliai automatiškai paleidžiami iš naujo, kai pasikeičia jų priklausomybės, pašalindami pasenusios būsenos klaidas, dėl kurių tradiciniai sąsiuviniai tampa nepatikimi.
Git draugiškas formatas
Užrašinės yra saugomos kaip gryni Python failai, leidžiantys palyginti jų skirtumus, peržiūrėti PR'uose ir vykdyti iš komandų eilutės.
Integruotas SQL palaikymas
Duomenų bazes ir duomenų rėmelius galima užklausti naudojant SQL tiesiogiai užrašinėse, be papildomų bibliotekų ar konfigūracijos.
Interaktyvūs UI elementai
Pridėk slankiklius, išskleidžiamuosius meniu, lenteles ir kitus interaktyvius valdiklius, kad analizės užrašines paverstum bendrinamomis žiniatinklio programomis.
Modernus redaktorius
Autoužbaiga, formatavimas, klaidų paryškinimas ir duomenų rėmelio peržiūra pagreitina Python rašymą ir derinimą.
Kodėl verta naudoti Marimo Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.