Iki 69 % nuolaida Mixpost

Įdiek Mixpost vienu spustelėjimu.

Savarankiškai talpinama socialinės žiniasklaidos planavimo ir valdymo platforma, sukurta kaip alternatyva Buffer, Hootsuite ir kitoms komercinėms planavimo programoms.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Mixpost vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Mixpost

Mixpost yra savarankiškai talpinama socialinės medijos planavimo ir valdymo platforma, sukurta kaip nemokama alternatyva Buffer, Hootsuite ir kitiems komerciniams socialinės medijos planuokliams. Ji leidžia agentūroms, rinkodaros specialistams ir individualiems kūrėjams planuoti, suplanuoti ir publikuoti turinį keliuose socialiniuose tinkluose iš vieno kalendoriaus be mokesčių už paskyrą, įrašų limitų ar analizės kvotų. Švari žiniatinklio UI suteikia vizualinį turinio planavimą, medijos biblioteką, įrašų šablonus ir peržiūros atvaizdavimą kiekvienai platformai.

Savarankiškai talpinant Mixpost savo VPS serveryje, kiekvienas įrašas, suplanuota eilė, analizės įvykis ir prijungta socialinė paskyra lieka tavo infrastruktūroje, užuot ėjus per trečiosios šalies SaaS, kuri galėtų pakeisti kainodarą arba nustatyti API užklausų limitus.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Mixpost savybės

Daugiaplatformis planavimas

Suplanuok įrašus į Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon ir kitas platformas iš vieningo kalendoriaus su kiekvienos platformos peržiūra ir tinkinimu.

Intuityvus kalendorius

Vaizdinis turinio kalendorius su vilkimo ir numetimo funkcija, leidžiančia perplanuoti, spalvomis pažymėtomis kategorijomis ir masinėmis operacijomis, skirtomis kampanijoms organizuoti per kelias savaites.

Medijos failų biblioteka

Integruota medijos biblioteka leidžia įkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus, automatiškai aptinka formatus ir leidžia pakartotinai naudoti turinį įrašuose bei šablonuose.

Kelios darbo sritys

Suskirstykite paskyras ir kampanijas į atskiras darbo erdves su kiekvienai darbo erdvei priskirtais naudotojų leidimais – puikiai tinka agentūroms, valdančioms daug klientų.

Tvirtinimo darbo eigos

Pasirenkamos patvirtinimo eilės leidžia komandos nariams rengti įrašus peržiūrai prieš juos suplanuojant ar paskelbiant, palaikant agentūros klientų darbo eigą.

REST API

Visas REST API leidžia integracijas su išoriniais įrankiais – turinio generatoriais, analitikos prietaisų skydeliais arba individualiomis registracijos formomis, kurios perduoda duomenis į eiles.

Kodėl verta naudoti Mixpost Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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