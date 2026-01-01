Įdiek Mixpost vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama socialinės žiniasklaidos planavimo ir valdymo platforma, sukurta kaip alternatyva Buffer, Hootsuite ir kitoms komercinėms planavimo programoms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Mixpost
Mixpost yra savarankiškai talpinama socialinės medijos planavimo ir valdymo platforma, sukurta kaip nemokama alternatyva Buffer, Hootsuite ir kitiems komerciniams socialinės medijos planuokliams. Ji leidžia agentūroms, rinkodaros specialistams ir individualiems kūrėjams planuoti, suplanuoti ir publikuoti turinį keliuose socialiniuose tinkluose iš vieno kalendoriaus be mokesčių už paskyrą, įrašų limitų ar analizės kvotų. Švari žiniatinklio UI suteikia vizualinį turinio planavimą, medijos biblioteką, įrašų šablonus ir peržiūros atvaizdavimą kiekvienai platformai.
Savarankiškai talpinant Mixpost savo VPS serveryje, kiekvienas įrašas, suplanuota eilė, analizės įvykis ir prijungta socialinė paskyra lieka tavo infrastruktūroje, užuot ėjus per trečiosios šalies SaaS, kuri galėtų pakeisti kainodarą arba nustatyti API užklausų limitus.
Pagrindinės Mixpost savybės
Daugiaplatformis planavimas
Suplanuok įrašus į Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon ir kitas platformas iš vieningo kalendoriaus su kiekvienos platformos peržiūra ir tinkinimu.
Intuityvus kalendorius
Vaizdinis turinio kalendorius su vilkimo ir numetimo funkcija, leidžiančia perplanuoti, spalvomis pažymėtomis kategorijomis ir masinėmis operacijomis, skirtomis kampanijoms organizuoti per kelias savaites.
Medijos failų biblioteka
Integruota medijos biblioteka leidžia įkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus, automatiškai aptinka formatus ir leidžia pakartotinai naudoti turinį įrašuose bei šablonuose.
Kelios darbo sritys
Suskirstykite paskyras ir kampanijas į atskiras darbo erdves su kiekvienai darbo erdvei priskirtais naudotojų leidimais – puikiai tinka agentūroms, valdančioms daug klientų.
Tvirtinimo darbo eigos
Pasirenkamos patvirtinimo eilės leidžia komandos nariams rengti įrašus peržiūrai prieš juos suplanuojant ar paskelbiant, palaikant agentūros klientų darbo eigą.
REST API
Visas REST API leidžia integracijas su išoriniais įrankiais – turinio generatoriais, analitikos prietaisų skydeliais arba individualiomis registracijos formomis, kurios perduoda duomenis į eiles.
Kodėl verta naudoti Mixpost Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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