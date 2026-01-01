Įdiek Kibana vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo duomenų vizualizavimo ir tyrinėjimo platforma, skirta Elasticsearch, su valdymo skydeliais, paieška ir stebimumo įrankiais.
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Ką gali kurti su Kibana
Kibana yra oficiali Elasticsearch žiniatinklio vartotojo sąsaja – patobulinta platforma duomenims tyrinėti, interaktyvioms ataskaitų sritims kurti, paieškos užklausoms vykdyti ir Elastic Stack diegimui valdyti. Iš pradžių sukurta 2013 m. ir dabar palaikoma Elastic NV, Kibana yra standartinis vizualizacijos sluoksnis bet kokiai programai, sukurtai naudojant Elasticsearch, nuo žurnalų analizės ir stebėjimo iki el. prekybos paieškos ir saugumo analizės.
Savarankiškas Kibana talpinimas jūsų VPS suteikia duomenų ir platformos komandoms visą Elastic Stack vizualizacijos aplinką be mokesčių už dokumentą, būdingų Elastic Cloud SaaS paslaugoms. Šis šablonas apjungia vieno mazgo Elasticsearch kartu su Kibana, todėl paketas yra paruoštas priimti duomenis ir kurti ataskaitų sritis iškart po diegimo.
Pagrindinės Kibana savybės
Atrask ir tyrinėk
Naršyk Elasticsearch indeksus naudodamas „Discover“ sąsają – užklausk, filtruok, rūšiuok ir vizualizuok neapdorotus dokumentus, kad realiuoju laiku pastebėtum dėsningumus ir išskirtis.
Prietaisų skydeliai ir vizualizacijos
Kurk interaktyvias ataskaitų sritis su linijinėmis diagramomis, stulpelinėmis diagramomis, šilumos žemėlapiais, žemėlapiais, lentelėmis ir Lens vilkimo ir nuleidimo vizualizacijomis, bendrinamomis tarp komandų.
Paieška ir ES|QL
Visas Elasticsearch užklausų DSL ir ES|QL – vamzdyninė užklausų kalba, panaši į Splunk SPL – padaro sudėtingas užklausas prieinamas ne programuotojams.
Stebėjimo įrankiai
Integruotos žurnalų, metrikos, APM ir veikimo laiko stebėjimo programos, skirtos įkelti ir analizuoti stebėjimo duomenis iš Elastic Agent ir Beats.
Žemėlapiai ir geospatialiniai
Interaktyvūs daugiapakopiai žemėlapiai su vektoriniais sluoksniais, šilumos žemėlapiais ir geoagregavimu, skirti vizualizuoti geoprostorinius duomenis kartu su kitomis dimensijomis.
Pranešimai ir ataskaitų teikimas
Slenksčių ir anomalijų pagrindu veikiantys pranešimai el. paštu, „Slack“ ir „webhook“, taip pat suplanuotas PDF ir CSV ataskaitų generavimas.
Kodėl verta naudoti Kibana Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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