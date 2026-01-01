Iki 69 % nuolaida Kibana

Įdiek Kibana vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo duomenų vizualizavimo ir tyrinėjimo platforma, skirta Elasticsearch, su valdymo skydeliais, paieška ir stebimumo įrankiais.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Kibana vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Kibana

Kibana yra oficiali Elasticsearch žiniatinklio vartotojo sąsaja – patobulinta platforma duomenims tyrinėti, interaktyvioms ataskaitų sritims kurti, paieškos užklausoms vykdyti ir Elastic Stack diegimui valdyti. Iš pradžių sukurta 2013 m. ir dabar palaikoma Elastic NV, Kibana yra standartinis vizualizacijos sluoksnis bet kokiai programai, sukurtai naudojant Elasticsearch, nuo žurnalų analizės ir stebėjimo iki el. prekybos paieškos ir saugumo analizės.

Savarankiškas Kibana talpinimas jūsų VPS suteikia duomenų ir platformos komandoms visą Elastic Stack vizualizacijos aplinką be mokesčių už dokumentą, būdingų Elastic Cloud SaaS paslaugoms. Šis šablonas apjungia vieno mazgo Elasticsearch kartu su Kibana, todėl paketas yra paruoštas priimti duomenis ir kurti ataskaitų sritis iškart po diegimo.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Kibana savybės

Atrask ir tyrinėk

Naršyk Elasticsearch indeksus naudodamas „Discover“ sąsają – užklausk, filtruok, rūšiuok ir vizualizuok neapdorotus dokumentus, kad realiuoju laiku pastebėtum dėsningumus ir išskirtis.

Prietaisų skydeliai ir vizualizacijos

Kurk interaktyvias ataskaitų sritis su linijinėmis diagramomis, stulpelinėmis diagramomis, šilumos žemėlapiais, žemėlapiais, lentelėmis ir Lens vilkimo ir nuleidimo vizualizacijomis, bendrinamomis tarp komandų.

Paieška ir ES|QL

Visas Elasticsearch užklausų DSL ir ES|QL – vamzdyninė užklausų kalba, panaši į Splunk SPL – padaro sudėtingas užklausas prieinamas ne programuotojams.

Stebėjimo įrankiai

Integruotos žurnalų, metrikos, APM ir veikimo laiko stebėjimo programos, skirtos įkelti ir analizuoti stebėjimo duomenis iš Elastic Agent ir Beats.

Žemėlapiai ir geospatialiniai

Interaktyvūs daugiapakopiai žemėlapiai su vektoriniais sluoksniais, šilumos žemėlapiais ir geoagregavimu, skirti vizualizuoti geoprostorinius duomenis kartu su kitomis dimensijomis.

Pranešimai ir ataskaitų teikimas

Slenksčių ir anomalijų pagrindu veikiantys pranešimai el. paštu, „Slack“ ir „webhook“, taip pat suplanuotas PDF ir CSV ataskaitų generavimas.

Kodėl verta naudoti Kibana Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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„Uptime Kuma“ yra gražus, savo serveryje talpinamas stebėjimo įrankis

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