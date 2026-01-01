Įdiek „Spacedrive“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo failų tvarkyklė, kuri sujungia tavo failus iš vietinių diskų, išorinių saugyklų ir debesies į vieną ieškomą biblioteką.
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Ką gali kurti su Spacedrive
Spacedrive yra virtuali paskirstyta failų sistema (VDFS), kuri sukuria vieną, išmanų visų tavo failų katalogą – nepriklausomai nuo to, kur jie yra. Vietiniai diskai, išorinės saugyklos ir debesų paslaugos yra sujungiami į vieną ieškomą duomenų bazę su žymėjimu, metaduomenų filtrais, dublikatų aptikimu ir miniatiūrų generavimu. Skirtingai nei tradicinės failų naršyklės, Spacedrive visą tavo skaitmeninę biblioteką traktuoja kaip struktūrizuotus duomenis, kuriuos gali ieškoti ir tvarkyti dideliu mastu.
Savarankiškai talpindamas Spacedrive serverį savo VPS, gauni nuolatinį, visada veikiantį centrą savo failų tvarkymo sistemai su integruotu administratoriaus autentifikavimu – neįkeldamas savo duomenų į jokias trečiųjų šalių debesų paslaugas.
Pagrindinės Spacedrive savybės
Vieninga failų biblioteka
Indeksuoja failus vietiniuose diskuose, išorinėse saugyklose ir debesies vietose į vieną paieškos duomenų bazę – nebereikės ieškoti keliose vietose.
Išmanusis žymėjimas
Tvarkyk failus naudodamas pasirinktines žymas ir metaduomenų filtrus, kad galėtum rasti būtent tai, ko tau reikia, nepriklausomai nuo to, kur jie saugomi.
Dublikatų aptikimas
Automatiškai identifikuoja pasikartojančius failus visoje tavo bibliotekoje, padeda atlaisvinti vietos ir palaikyti tvarkingą kolekciją.
Medijos peržiūros
Sugeneruoja nuotraukų ir vaizdo įrašų miniatiūras bei peržiūras, kad galėtum vizualiai naršyti savo biblioteką neatidarydamas atskirų failų.
Tarpusavio sinchronizavimas
Sinchronizuoja tavo sutvarkytą biblioteką visuose įrenginiuose, kad tavo žymės, kolekcijos ir metaduomenys visada būtų atnaujinti visur.
Kodėl verta naudoti Spacedrive Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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