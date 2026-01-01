Įdiek Vane vienu spustelėjimu.
Į privatumą orientuotas DI atsakymų variklis, pateikiantis cituojamus atsakymus, naudojant vietinius LLM arba debesies paslaugų teikėjus tavo aparatinėje įrangoje.
Rinkis VPS planą Vane
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Vane
Vane yra atvirojo kodo dirbtinio intelekto varomas atsakymų variklis, kuris veikia tik tavo valdomoje infrastruktūroje. Jis sujungia SearXNG pagrindu veikiančią metapaieškos posistemę su tavo pasirinktu didžiuoju kalbos modeliu — vietiniais Ollama modeliais arba debesų paslaugų teikėjais, tokiais kaip OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini ir Groq — kad sintetintų tikslius atsakymus, pagrįstus cituojamais interneto šaltiniais.
Savarankiškai talpindamas Vane, tu saugai kiekvieną paieškos užklausą ir dokumentų įkėlimą savo VPS serveryje. Nėra trečiųjų šalių užklausų registravimo, jokių prenumeratų už kiekvieną vartotoją ir jokio neaiškaus reitingavimo — tu pasirenki paieškos šaltinius, modelį ir privatumo lygį, kuris atitinka tavo tyrimų būdą.
Pagrindinės Vane savybės
Cituoti AI atsakymai
Kiekvienas atsakymas nukreipia į pagrindinius šaltinius, leidžiantis tau patikrinti teiginius ir giliau pasigilinti, aklai nepasitikint sugeneruotu turiniu.
Vietiniai ir debesies LLM
Paleisk atvirojo kodo modelius vietoje per Ollama arba prijunk OpenAI, Anthropic, Google Gemini ir Groq iš tos pačios žiniatinklio sąsajos.
Komplektuojamas SearXNG
Pateikiama su „SearXNG“ metapaieškos egzemplioriumi, kad užklausos būtų surenkamos iš daugelio paieškos sistemų, jų neatskleidžiant komerciniams sekimo įrankiams.
Greiti ir kokybiški režimai
Perjunk tarp „Speed“, „Balanced“ ir „Quality“ režimų, kad atsakymo laiką iškeistum į nuodugnesnius, daugiapakopius sudėtingesnių klausimų tyrimus.
Failų įkėlimas ir atradimas
Įkelk PDF, tekstinius failus ir paveikslėlius, kad užduotum klausimus apie savo dokumentus, arba naršyk „Discover“ sklaidos kanalą, ieškodamas populiaraus turinio.
Paieškos istorija tavo VPS
Visos užklausos, įkelti failai ir pokalbių istorija lieka tavo serveryje nuolatiniame diske – niekada nesinchronizuojami su trečiosios šalies debesimi.
Kodėl verta naudoti Vane Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
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