Įdiek Dify vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo LLM programų platforma, skirta vizualiai kurti DI darbo eigas, RAG srautus ir pokalbių robotus.
Rinkis VPS planą Dify
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Dify
Dify yra populiariausia pasaulyje atvirojo kodo LLM programų kūrimo platforma, suteikianti vizualią sąsają DI darbo eigoms, RAG sistemoms, DI agentams ir pokalbių robotų programoms kurti. Palaikydama daugiau nei 100 LLM tiekėjų, įskaitant OpenAI, Anthropic, Google Gemini ir vietinius modelius per Ollama, Dify leidžia komandoms kurti prototipus ir diegti gamybos lygio DI programas be sudėtingo orkestravimo kodo rašymo.
Savarankiškas Dify talpinimas tavo VPS užtikrina, kad visi dokumentai, įterpiniai, pokalbiai ir API raktai liktų visiškai tavo kontrolėje. Šiame diegime yra integruota Weaviate vektorinė duomenų bazė semantinei paieškai, izoliuotas kodo vykdymas ir SSRF apsauga saugiam DI programų kūrimui.
Pagrindinės Dify savybės
Vizualinis darbo eigos redaktorius
Kurk sudėtingus DI srautus, jungdamas LLM iškvietimus, API integracijas ir sąlyginę logiką, naudodamas intuityvią vilkimo ir numetimo funkciją.
RAG pipeline
Įkelk dokumentus, generuok įterpimus ir gauk reikiamas žinias naudodamas integruotą Weaviate vektorinę duomenų bazę.
DI agento karkasas
Kurk autonominius agentus su įrankių iškvietimo galimybėmis interneto paieškai, kodo vykdymui ir išorinėms API.
100+ LLM teikėjų
Prisijunk prie OpenAI, Anthropic, Google, Mistral ir vietinių modelių naudodami Ollama su modelių apkrovos balansavimu ir atsarginiu mechanizmu.
Izoliuotas kodo vykdymas
Vykdyk Python ir JavaScript saugiai izoliuotoje aplinkoje su integruota SSRF apsauga.
Prompt inžinerijos studija
Kurk, versijuok ir A/B testuok užklausas, naudodamas stebėjimo prietaisų skydelį registravimui ir sekimui.
Kodėl verta naudoti Dify Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.