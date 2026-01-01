Įdiek Teedy vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo dokumentų valdymo sistema su OCR ir visatekste paieška, skirta nuskaitytiems dokumentams, PDF failams ir kitiems failams tvarkyti.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Teedy
„Teedy“ yra atvirojo kodo dokumentų valdymo sistema, kuri krūvą nuskaitytų popierių, PDF ir skaitmeninių failų paverčia struktūrizuotu, ieškomu archyvu. Kiekvienas įkeltas dokumentas apdorojamas OCR, kad jo tekstas taptų visiškai ieškomas, o lanksti žymų, hierarchinių kategorijų ir pasirinktinių metaduomenų sistema padeda tvarkyti dideles kolekcijas. Švari, reaguojanti žiniatinklio sąsaja, kelių vartotojų paskyros su detaliais leidimais ir išsami REST API daro ją tinkama tiek individualiems vartotojams, tiek mažoms komandoms.
Savarankiškas „Teedy“ talpinimas savo VPS serveryje leidžia jautrius dokumentus – sutartis, sąskaitas faktūras, mokesčių įrašus ir asmens tapatybės dokumentus – laikyti jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne trečiosios šalies debesyje, vis dar užtikrinant OCR, viso teksto paiešką ir auditui tinkamą versijavimą iš karto.
Pagrindinės Teedy savybės
OCR teksto ištraukimas
Automatiškai išskiria tekstą iš nuskaitytų vaizdų ir PDF failų, naudodamas integruotą OCR, todėl kiekvienas dokumentas tampa visiškai ieškomas.
Viso teksto paieška
Ieškokite visame archyve pagal dokumento turinį, žymas ar metaduomenis, kad rastumėte bet kurį failą per kelias sekundes.
Žymės ir metaduomenys
Tvarkyk dokumentus naudodami hierarchines žymas, pasirinktinius metaduomenų laukus ir ryšius vietoj griežtų aplankų medžių.
Daugiavartotojų teisės
Kurkite vartotojų ir grupių paskyras su detaliais prieigos kontrolės sąrašais, kad komandos saugiai dalintųsi dokumentais.
REST API ir automatizacijos
Automatizuokite įkėlimus, duomenų priėmimą ir integracijas naudodami išsamią REST API ir el. pašto importavimo palaikymą.
Kodėl verta naudoti Teedy Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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