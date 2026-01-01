Iki 69 % nuolaida Diun

Įdiek Diun vienu spustelėjimu.

Lengvas įrankis, kuris stebi Docker atvaizdus, ieško atnaujinimų ir siunčia pranešimus į tavo pasirinktą kanalą.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Diun vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Diun

„Diun“ (Docker atvaizdų atnaujinimo pranešėjas) yra lengvas CLI įrankis, kuris stebi tavo „Docker“ atvaizdus ir praneša tau tą pačią akimirką, kai nauja versija yra paskelbiama registre. Jis palaiko „Docker Hub“, „GitHub Container Registry“, „GitLab“, „Quay“ ir privačius registrus, tikrindamas pagal konfigūruojamą „cron“ tvarkaraštį su virpesiais (angl. jitter), kad paskirstytų apkrovą.

Talpinant „Diun“ savo VPS serveryje, jis nuolat veikia kartu su tavo konteineriais, turėdamas visišką prieigą prie „Docker“ lizdo (angl. socket), kad automatiškai aptiktų konteinerius. Tu valdai pranešimų nukreipimą – „Slack“, „Discord“, el. paštą, „webhook'us“ ir dar daugiau – nesiunčiant atvaizdų metaduomenų trečiųjų šalių stebėjimo paslaugoms.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Diun savybės

Automatinis vaizdo stebėjimas

Pagal numatytuosius nustatymus aptinka ir stebi visus veikiančius konteinerius, todėl nauji diegimai stebimi be jokios rankinės konfigūracijos.

Lankstūs pranešimai

Palaiko „Slack“, „Discord“, el. paštą, webhook'us ir kitus kanalus, kad atnaujinimų pranešimai pasiektų tavo komandą, kad ir kur ji dirbtų.

Cron pagrindu veikiantis planavimas

Patikros vykdomos pagal konfigūruojamą tvarkaraštį su pasirenkamu vėlavimu, siekiant išvengti registrų perkrovos piko valandomis.

Kelių registrų palaikymas

Veikia su Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay ir privačiomis saugyklomis, apimdamas visą tavo konteinerių atvaizdų spektrą.

Kodėl verta naudoti Diun Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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