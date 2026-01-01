Įdiek Diun vienu spustelėjimu.
Lengvas įrankis, kuris stebi Docker atvaizdus, ieško atnaujinimų ir siunčia pranešimus į tavo pasirinktą kanalą.
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Ką gali kurti su Diun
„Diun“ (Docker atvaizdų atnaujinimo pranešėjas) yra lengvas CLI įrankis, kuris stebi tavo „Docker“ atvaizdus ir praneša tau tą pačią akimirką, kai nauja versija yra paskelbiama registre. Jis palaiko „Docker Hub“, „GitHub Container Registry“, „GitLab“, „Quay“ ir privačius registrus, tikrindamas pagal konfigūruojamą „cron“ tvarkaraštį su virpesiais (angl. jitter), kad paskirstytų apkrovą.
Talpinant „Diun“ savo VPS serveryje, jis nuolat veikia kartu su tavo konteineriais, turėdamas visišką prieigą prie „Docker“ lizdo (angl. socket), kad automatiškai aptiktų konteinerius. Tu valdai pranešimų nukreipimą – „Slack“, „Discord“, el. paštą, „webhook'us“ ir dar daugiau – nesiunčiant atvaizdų metaduomenų trečiųjų šalių stebėjimo paslaugoms.
Pagrindinės Diun savybės
Automatinis vaizdo stebėjimas
Pagal numatytuosius nustatymus aptinka ir stebi visus veikiančius konteinerius, todėl nauji diegimai stebimi be jokios rankinės konfigūracijos.
Lankstūs pranešimai
Palaiko „Slack“, „Discord“, el. paštą, webhook'us ir kitus kanalus, kad atnaujinimų pranešimai pasiektų tavo komandą, kad ir kur ji dirbtų.
Cron pagrindu veikiantis planavimas
Patikros vykdomos pagal konfigūruojamą tvarkaraštį su pasirenkamu vėlavimu, siekiant išvengti registrų perkrovos piko valandomis.
Kelių registrų palaikymas
Veikia su Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay ir privačiomis saugyklomis, apimdamas visą tavo konteinerių atvaizdų spektrą.
Kodėl verta naudoti Diun Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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