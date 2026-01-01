Įdiek Reitti vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama vietos stebėjimo ir laiko juostos platforma, kuri užtikrina tavo judėjimo istorijos privatumą, kaip „Google Timeline“ alternatyva.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Reitti
„Reitti“ yra savarankiškai talpinama vietos sekimo ir laiko juostos programa, kuri suteikia tau privačią alternatyvą „Google“ laiko juostai. Importuok savo esamą istoriją iš „Google Maps“ laiko juostos eksportų, GPX failų ir GeoJSON, arba įkelk tiesiogines pozicijas iš telefono programėlių, tokių kaip „OwnTracks“ ir „GPSLogger“, kad sukurtum nuolatinį įrašą apie tai, kur buvai.
„Reitti“ automatiškai aptinka svarbias vietas ir keliones, tada vizualizuoja jas interaktyviame žemėlapyje su kasdienėmis laiko juostomis ir judėjimo statistika. Kadangi viskas veikia tavo serveryje, tavo detali vietos istorija niekada nepalieka tavo infrastruktūros ir niekada nėra naudojama reklamai. Šis šablonas apjungia „PostGIS“ duomenų bazę geoduomenų užklausoms, „Redis“ talpyklą ir integruotą žemėlapio plytelių talpyklą, kad visa sistema veiktų kartu iš karto.
Pagrindinės Reitti savybės
Kelių šaltinių įkėlimas
Įkelk istoriją iš Google Maps laiko juostos eksportų, GPX failų ir GeoJSON, arba transliuok tiesioginius duomenis iš OwnTracks ir GPSLogger.
Automatinis vietos aptikimas
„Reitti“ analizuoja tavo neapdorotus taškus, kad aptiktų svarbias ir aplankytas vietas be rankinio žymėjimo.
Kelionių įžvalgos
Judėjimai grupuojami į keliones su atstumais, trukme ir transporto priemonėmis, kad tavo laiko juosta atrodytų kaip dienoraštis.
Interaktyvi žemėlapio laiko juosta
Naršyk bet kurią dieną interaktyviame žemėlapyje su maršrutais, stotelėmis ir chronologine savo veiklos laiko juosta.
Savarankiškai talpinamas privatumas
Visi vietos duomenys lieka tavo paties PostGIS duomenų bazėje, niekada nėra dalijami su Google ar naudojami reklamai.
Kodėl verta naudoti Reitti Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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