Įdiek OpenSearch vienu spustelėjimu.
Apache 2.0 licencijuotas paieškos ir analizės variklis su „OpenSearch Dashboards“, skirtas duomenų vizualizavimui ir žurnalų analizei.
Rinkis VPS planą OpenSearch
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OpenSearch
OpenSearch yra bendruomenės valdomas, atvirojo kodo paieškos ir analizės paketas, atsišakojęs nuo Elasticsearch 7.10.2, siekiant išlaikyti tikrai atvirą alternatyvą pagal Apache 2.0 licenciją. Jis suteikia viso teksto paiešką, žurnalų ir įvykių duomenų analizę, programų našumo stebėseną ir saugumo analizę, naudojant paskirstytą, keičiamo dydžio architektūrą – visa tai be nuosavybės teisių licencijavimo apribojimų.
Šis šablonas diegia tiek OpenSearch, tiek OpenSearch Dashboards su įjungtu autentifikavimu, suteikdamas jums visą paieškos platformą nuo pat pirmos dienos. Savidiegiimas reiškia, kad visi indeksuoti duomenys ir paieškos užklausos lieka jūsų infrastruktūroje, o tai yra būtina organizacijoms, turinčioms duomenų rezidavimo reikalavimus arba tvarkančioms jautrią informaciją. Pastaba: reikalinga bent 4 GB RAM ir pradiniam paleidimui reikia 2–5 minučių.
Pagrindinės OpenSearch savybės
Viso teksto paieška
Išplėstinė užklausų DSL su relevancijos vertinimu, fasadine navigacija ir indeksavimu realiuoju laiku, užtikrinanti greitus ir tikslius paieškos rezultatus.
OpenSearch Dashboards
Įtrauktas vizualizacijos sluoksnis leidžia kurti interaktyvius prietaisų skydelius, vykdyti užklausas ir analizuoti duomenis nenaudojant papildomų įrankių.
Žurnalo analitika
Surink ir analizuok programų ir infrastruktūros žurnalus realiuoju laiku, kad aptiktum anomalijas ir greičiau šalintum incidentus.
Apache 2.0 licencija
Jokių komercinių apribojimų arba netikėtų licencijos pakeitimų – naudok, modifikuok ir platink „OpenSearch“ laisvai.
Anomalijų aptikimas
Integruotas ML pagrindu veikiantis anomalijų aptikimas ir konfigūruojami įspėjimai padeda aptikti problemas, prieš vartotojams apie jas pranešant.
Kodėl verta naudoti OpenSearch Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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