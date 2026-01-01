Įdiek SoulSync vienu spustelėjimu.
Automatinė muzikos atradimo ir kolekcijos valdymo platforma, kuri sujungia transliacijos paslaugas su tavo nuosava biblioteka.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su SoulSync
„SoulSync“ yra išmanioji muzikos valdymo platforma, kuri sujungia tavo srautinio perdavimo paskyras – „Spotify“, „Tidal“, „Qobuz“ ir „Deezer“ – su tavo savarankiškai talpinama muzikos biblioteka. Ji automatiškai atspindi grojaraščius, stebi atlikėjus dėl naujų leidimų, praturtina metaduomenis per dešimt lygiagrečių foninių procesų ir tvarko atsisiųstus failus, naudodama tavo pageidaujamas pavadinimų konvencijas.
Skirtingai nei pasyvūs medijos serveriai, „SoulSync“ aktyviai valdo tavo kolekciją: ji generuoja suasmenintus atradimų grojaraščius, sinchronizuoja klausymosi istoriją ir integruojasi su „Plex“, „Jellyfin“ ar „Navidrome“, kad tavo vietinė biblioteka atitiktų tavo srautinio perdavimo skonį. Savarankiškas talpinimas išlaiko tavo klausymosi duomenis privačius, o tavo kolekcija yra visiškai tavo kontrolėje.
Pagrindinės SoulSync savybės
Srautinio perdavimo paslaugos sinchronizavimas
Sinchronizuokite grojaraščius iš Spotify, Tidal, Qobuz ir Deezer tiesiai į savo vietinę muzikos biblioteką su automatiniais atnaujinimais.
Menininko leidimų stebėjimas
Sek mėgstamus atlikėjus ir automatiškai atsisiųsk naujus leidinius, kai tik jie pasirodys prijungtose transliacijos platformose.
Meta duomenų praturtinimas
Dešimt lygiagrečių foninių procesų paima iliustracijas, dainų tekstus ir žymas iš MusicBrainz, Spotify, Genius ir LRClib, kad tavo kolekcija būtų gerai sutvarkyta.
Medijos serverio integracija
Prisijunk prie „Plex“, „Jellyfin“ arba „Navidrome“, kad tavo vietinė biblioteka būtų sinchronizuota su tavo transliacijų istorija ir grojaraščiais.
Atradimų grojaraščiai
Kurk asmeninius grojaraščius – Release Radar, Discovery Weekly ir dešimtmečio ar žanro mišinius – pagal tavo klausymosi įpročius.
Kodėl verta naudoti SoulSync Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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