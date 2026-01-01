Įdiek CiviCRM vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo santykių su suinteresuotosiomis šalimis valdymas, sukurtas ne pelno organizacijoms, advokacijos grupėms ir narių valdomoms organizacijoms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su CiviCRM
CiviCRM yra specialiai sukurta atvirojo kodo CRM sistema nepelno organizacijoms, NVO, asociacijoms ir pilietinėms organizacijoms. Skirtingai nei į pardavimus orientuotos komercinės CRM sistemos, kiekvienas modulis – kontaktai, įnašai, narystės, renginiai, siuntiniai ir bylų valdymas – yra sukurtas atsižvelgiant į lėšų rinkėjų, organizatorių ir programų darbuotojų darbo eigą, kurie valdo rėmėjus, o ne potencialius klientus.
Savo CiviCRM talpinimas nuosavame VPS serveryje leidžia visiškai kontroliuoti rėmėjų įrašus, įnašų istoriją ir narių duomenis, be mokesčių už kiekvieną kontaktą, be trečiųjų šalių duomenų tvarkytojų ir suteikia visišką nuosavybę kiekvienai jūsų sukurtai ataskaitai ir segmentavimui.
Pagrindinės CiviCRM savybės
Kontaktų valdymas
Stebėkite neribotą skaičių kontaktų, namų ūkių ir organizacijų su ryšiais, žymomis ir tinkintais laukais, pritaikytais ne pelno organizacijų darbo eigai.
Įnašai ir lėšų rinkimas
Priimkite aukas internetu, valdykite įsipareigojimus, vykdykite pasikartojančias aukojimo programas ir suderinkite įnašus naudodami integruotas finansines ataskaitas.
Narystės valdymas
Automatizuoti narystės registracijas, atnaujinimus ir pakopinius privalumus, naudojant konfigūruojamus narystės tipus ir gyvavimo ciklo priminimus.
Renginiai ir registracija
Kurk renginių puslapius, parduok bilietus, valdyk dalyvius ir stebėk dalyvavimo istoriją kartu su kitais kontakto įrašo duomenimis.
El. paštas ir masinis siuntimas
Segmentuok auditorijas, siųsk tikslinius el. laiškus ir matuok atidarymus, paspaudimus bei atmetimus, nemokėdamas už kiekvieno kontakto siuntimo mokesčius.
Kodėl verta naudoti CiviCRM Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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