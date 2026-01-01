Įdiek Watcharr vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas stebimų filmų, TV laidų, anime ir žaidimų sąrašas su modernia vartotojo sąsaja ir integruotomis vartotojų paskyromis.
Rinkis VPS planą Watcharr
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Watcharr
Watcharr yra atvirojo kodo žiūrėtų sąrašų sekiklis, kuris apjungia filmus, TV serialus, anime ir vaizdo žaidimus į vieną savarankiškai talpinamą biblioteką. Sukurtas naudojant Go ir SvelteKit, jis gauna metaduomenis iš TMDB, IGDB, AniList ir Jikan, todėl kiekvienas įrašas pateikiamas su plakatais, aktorių sąrašu ir serijų detalėmis be rankinio įvedimo.
Talpinimas savo VPS serveryje išlaiko tavo žiūrėjimo istoriją, įvertinimus ir draugų veiklą atokiau nuo trečiųjų šalių paslaugų, tokių kaip Trakt ar MyAnimeList. Pridėtas vartotojo autentifikavimas, Jellyfin ir Plex sinchronizavimas bei lengva SQLite saugykla daro jį tinkamu tiek individualiems sekėjams, namų ūkiams, tiek mažoms bendruomenėms.
Pagrindinės Watcharr savybės
Vieningas stebėjimas ir sekimas
Stebėk filmus, TV laidas, anime ir žaidimus kartu vienoje bibliotekoje, vietoj to, kad reikėtų naudoti atskiras programėles kiekvienai medijai.
Būsena ir įvertinimai
Pažymėk įrašus kaip suplanuotus, žiūrimus, baigtus, pristabdytus ar atmestus, ir pridėk asmeninius 10 balų įvertinimus bei mintis prie kiekvieno pavadinimo.
Išsamūs metaduomenų šaltiniai
Paima plakatus, aktorius, serijų sąrašus ir išleidimo datas iš TMDB, IGDB, AniList ir Jikan, kad tavo biblioteka išliktų tiksli be rankinio redagavimo.
Integruotas autentifikavimas
Vietinės vartotojų paskyros su pasirenkamu prisijungimu per Jellyfin, Plex ir OIDC leidžia namų ūkiams ir mažoms bendruomenėms saugiai dalytis viena instancija.
Veiklos srautas ir draugai
Sek kitus vartotojus savo egzemplioriuje, naršyk jų viešus sąrašus ir matyk tiesioginį būsenos pakeitimų bei naujų įvertinimų srautą.
Lengvas Go dvejetainis failas
Vienas konteineris su integruota SQLite naudoja minimaliai procesoriaus ir atminties, todėl patogiai veikia mažiausiuose VPS planuose.
Kodėl verta naudoti Watcharr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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