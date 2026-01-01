Iki 69 % nuolaida EmonCMS

Įdiek EmonCMS vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo žiniatinklio programa, skirta registruoti ir vizualizuoti energijos, temperatūros ir aplinkos jutiklių duomenis laikui bėgant.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek EmonCMS vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su EmonCMS

EmonCMS yra atvirojo kodo „OpenEnergyMonitor“ projekto pagrindinė sistema, sukurta specialiai laiko eilučių energijos, temperatūros ir aplinkos duomenims. Skirtingai nei bendrosios paskirties prietaisų skydeliai, kiekvienas komponentas – nuo įvesties apdorojimo grandinių iki PHPFina ir PHPTimeSeries saugojimo variklių – yra pritaikytas ilgalaikiams didelės raiškos jutiklių duomenims, naudojant kuklią aparatinę įrangą.

Savarankiškai talpinant EmonCMS VPS serveryje, namų ūkio, saulės energijos, šilumos siurblių ir daiktų interneto (IoT) matavimai lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių srauto apribojimų ar debesies prenumeratų. Komplektuojamas MQTT brokeris, MariaDB ir Redis paketas priima duomenis iš emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant ir bet kokio HTTP ar MQTT palaikančio jutiklio.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės EmonCMS savybės

Laiko eilučių srautai

Individualizuoti PHPFina ir PHPTimeSeries varikliai saugo daugelio metų didelės raiškos jutiklių rodmenis žymiai efektyviau nei bendra SQL duomenų bazė.

MQTT ir HTTP įvestys

Gauti duomenis iš emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant arba bet kokio įrenginio, kuris gali publikuoti MQTT arba iškviesti HTTP API.

Įvesties apdorojimas

Vienetų konversijų grandinės, galios į energiją akumuliatoriai, greičio apribojimai ir virtualūs srautai nerašant kodo ar išorinių scenarijų.

Valdymo skydeliai ir grafikai

Patogus prietaisų skydelio redaktorius su vilkimo ir nuleidimo funkcija, kelių serijų grafikais, indikatoriais ir stulpelinėmis diagramomis, skirtas gyvų ir istorinių jutiklių vizualizavimui.

Programėlės energijos naudojimui

Paruoštos programėlės saulės PV, šilumos siurbliams, elektromobiliams ir buitiniam suvartojimui pateikia įžvalgas be rankinio konfigūravimo.

REST API ir eksportai

Skaityti ir rašyti kiekvieną sklaidos kanalą naudojant dokumentuotą REST API ir eksportuoti neapdorotus CSV duomenis analizei neprisijungus arba atsarginei kopijai.

Kodėl verta naudoti EmonCMS Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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