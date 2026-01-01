Įdiek EmonCMS vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo žiniatinklio programa, skirta registruoti ir vizualizuoti energijos, temperatūros ir aplinkos jutiklių duomenis laikui bėgant.
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Ką gali kurti su EmonCMS
EmonCMS yra atvirojo kodo „OpenEnergyMonitor“ projekto pagrindinė sistema, sukurta specialiai laiko eilučių energijos, temperatūros ir aplinkos duomenims. Skirtingai nei bendrosios paskirties prietaisų skydeliai, kiekvienas komponentas – nuo įvesties apdorojimo grandinių iki PHPFina ir PHPTimeSeries saugojimo variklių – yra pritaikytas ilgalaikiams didelės raiškos jutiklių duomenims, naudojant kuklią aparatinę įrangą.
Savarankiškai talpinant EmonCMS VPS serveryje, namų ūkio, saulės energijos, šilumos siurblių ir daiktų interneto (IoT) matavimai lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių srauto apribojimų ar debesies prenumeratų. Komplektuojamas MQTT brokeris, MariaDB ir Redis paketas priima duomenis iš emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant ir bet kokio HTTP ar MQTT palaikančio jutiklio.
Pagrindinės EmonCMS savybės
Laiko eilučių srautai
Individualizuoti PHPFina ir PHPTimeSeries varikliai saugo daugelio metų didelės raiškos jutiklių rodmenis žymiai efektyviau nei bendra SQL duomenų bazė.
MQTT ir HTTP įvestys
Gauti duomenis iš emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant arba bet kokio įrenginio, kuris gali publikuoti MQTT arba iškviesti HTTP API.
Įvesties apdorojimas
Vienetų konversijų grandinės, galios į energiją akumuliatoriai, greičio apribojimai ir virtualūs srautai nerašant kodo ar išorinių scenarijų.
Valdymo skydeliai ir grafikai
Patogus prietaisų skydelio redaktorius su vilkimo ir nuleidimo funkcija, kelių serijų grafikais, indikatoriais ir stulpelinėmis diagramomis, skirtas gyvų ir istorinių jutiklių vizualizavimui.
Programėlės energijos naudojimui
Paruoštos programėlės saulės PV, šilumos siurbliams, elektromobiliams ir buitiniam suvartojimui pateikia įžvalgas be rankinio konfigūravimo.
REST API ir eksportai
Skaityti ir rašyti kiekvieną sklaidos kanalą naudojant dokumentuotą REST API ir eksportuoti neapdorotus CSV duomenis analizei neprisijungus arba atsarginei kopijai.
Kodėl verta naudoti EmonCMS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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