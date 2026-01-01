Įdiek PeerTube vienu spustelėjimu.
Federuota tarpusavio vaizdo įrašų platforma, skirta vaizdo įrašams publikuoti ir jais dalintis, nepriklausomai nuo YouTube ar centrinės infrastruktūros.
Rinkis VPS planą PeerTube
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su PeerTube
„PeerTube“ yra nemokama, atvirojo kodo, federacinė vaizdo įrašų talpinimo platforma, sukurta kaip savarankiška alternatyva „YouTube“ ir „Vimeo“. Kiekviena „PeerTube“ instancija yra nepriklausoma, bet sujungta per „ActivityPub“ protokolą, todėl tavo žiūrovai gali sekti kanalus iš bet kurio kito „PeerTube“ serverio, o kiekvienas vaizdo įrašas, komentaras ir prenumerata yra tavo valdomoje infrastruktūroje.
„WebRTC“ tarpusavio srautinis perdavimas leidžia žiūrovams dalytis pralaidumu tarpusavyje, todėl vienas populiarus vaizdo įrašas nesutrikdys tavo serverio veikimo piko metu. Komplekte esantys „PostgreSQL“, „Redis“ ir perkodavimo sistema veikia visiškai tavo VPS, suteikdami kūrėjams ir bendruomenėms visišką nuosavybės teisę į savo turinį, auditoriją ir moderavimo politiką – jokio algoritminio srauto, jokio demonetizavimo, jokių reklamos tarpininkų.
Pagrindinės PeerTube savybės
Federuotas per ActivityPub
Žiūrovai iš bet kurios „PeerTube“, „Mastodon“ ar kitos „ActivityPub“ instancijos gali sekti tavo kanalą, komentuoti ir dalytis vaizdo įrašais visame „Fediverse“.
Tarpusavio srautinis perdavimas
Naršyklinis WebRTC sumažina serverio pralaidumą, leisdamas žiūrovams dalintis vaizdo įrašų dalimis, kad virusinis įkėlimas nesugadintų tavo VPS.
Integruotas perkodavimas
Automatinis perkodavimas generuoja kelis kokybės lygius kiekvienam įkėlimui – nuo 240p iki 4K – be išorinių perkodavimo paslaugų.
Tiesioginė transliacija ir RTMP
Transliuok tiesiogiai iš OBS arba bet kurio su RTMP suderinamo koduotuvo tiesiai į savo PeerTube kanalą, su įrašais ir pakartojimais.
Kanalų ir grojaraščių valdymas
Organizuok vaizdo įrašus į kanalus, grojaraščius ir serijas su pasirinktinėmis miniatiūromis, aprašymais ir leidimais bendradarbiams.
Open API ir įterpimai
Įterpkite vaizdo įrašus bet kur naudodami vienos eilutės iframe ir integruokite su išoriniais įrankiais per visiškai dokumentuotą REST API.
Kodėl verta naudoti PeerTube Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.