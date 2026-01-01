Įdiek Polaris vienu spustelėjimu.
Lengvas, Rust varomas muzikos transliavimo serveris, kuris tavo asmeninę kolekciją padaro prieinamą kiekviename tavo turimame įrenginyje.
Rinkis VPS planą Polaris
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Polaris
„Polaris“ yra atvirojo kodo muzikos srautinio perdavimo serveris, parašytas Rust kalba, sukurtas tam, kad asmeninė muzikos biblioteka būtų pasiekiama iš bet kurios naršyklės ar mobiliojo įrenginio su minimalia aparatine įranga. Rust branduolys užtikrina pakankamai mažą atminties ir procesoriaus apkrovą, kad būtų galima patogiai veikti pradinio lygio VPS planuose, patogiai indeksuodamas bibliotekas su dešimtimis tūkstančių takelių FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV ir AIFF formatais.
Savarankiškai talpinant „Polaris“, kiekvienas albumas, įrašas ir „Bandcamp“ atsisiuntimas lieka tavo kontrolėje, be mėnesinio mokesčio, be katalogo kaitos ir be klausymosi duomenų, parduodamų trečiosioms šalims. Pirmasis asmuo, atidaręs žiniatinklio vartotojo sąsają, užbaigia trumpą sąrankos vedlį, kuris susieja bibliotekos kelią su administratoriaus paskyra, todėl pradiniai prisijungimo duomenys niekada neatsiranda žurnaluose ar diegimo šablone.
Pagrindinės Polaris savybės
Rust našumas
Natyvus Rust diegimas užtikrina mažą atminties ir procesoriaus naudojimą, todėl didelė biblioteka veikia sklandžiai net ir mažiausiuose VPS planuose.
Be nuostolių formato palaikymas
Transliuoja FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV ir AIFF originalia kokybe be priverstinio tavo pagrindinių failų pakartotinio kodavimo.
Pirmojo apsilankymo sąrankos vedlys
Valdomas pasveikinimo procesas susieja tavo muzikos aplanką su administratoriaus paskyra pirmą kartą įkėlus, be jokių iš anksto užkoduotų numatytųjų prisijungimo duomenų atvaizde.
Kelių naudotojų grojaraščiai
Kiekvienas šeimos narys turi savo paskyrą, grojaraščius ir klausymosi istoriją, nekryžminant bibliotekų bendrame serveryje.
Su Subsonic suderinama API
Pateikia „Subsonic“ suderinamą API, kad dešimtys bendruomenės „iOS“, „Android“ ir stalinių kompiuterių klientų galėtų prisijungti be nuosavos programėlės.
Naršyklės administravimas
Visą konfigūraciją – naudotojus, prijungimo taškus, DDNS, albumo viršelių taisykles – galima redaguoti iš žiniatinklio sąsajos, neprisijungiant prie konteinerio per terminalą.
Kodėl verta naudoti Polaris Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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