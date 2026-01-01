Įdiek Rackula vienu spustelėjimu.
Vilkimo ir nuleidimo serverių stovo išdėstymo dizaineris, skirtas planuoti duomenų centrų, namų laboratorijų ir AV įrangos instaliacijas.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Rackula
„Rackula“ yra atvirojo kodo vizualinis stelažų dizaineris, kuris padeda sistemų administratoriams, namų laboratorijų entuziastams ir AV technikams planuoti serverių stelažų išdėstymus naudojant vilkimo ir nuleidimo sąsają. Jis palaiko standartinius 1U–48U stelažų dydžius, turi realių įrenginių vaizdų biblioteką, sinchronizuotą iš „NetBox“, ir leidžia eksportuoti baigtas schemas PNG, PDF arba SVG formatais dokumentacijai.
Savarankiškas „Rackula“ talpinimas VPS serveryje leidžia jums kontroliuoti kiekvieną stelažo schemą, pasirinktinį įrenginį ir komandos išdėstymą, užuot palikus juos pardavėjo SaaS paslaugoje. Nuolatinis diegimas dalijasi išdėstymais tarp naršyklių ir įrenginių per „backend“ API, palaiko URL ir QR kodo dalijimąsi greitam perdavimui nuotoliniams technikams ir apsaugo keičiančias operacijas už įmontuoto autentifikavimo.
Pagrindinės Rackula savybės
Intuityvus dizaino įrankis
Planuok stelažų išdėstymą vizualiai, vilkdamas įrenginius į 1U–48U lizdus, nerašydamas diagramų skaičiuoklėse ar bendrinėse piešimo priemonėse.
Tikrų įrenginių vaizdai
Kurk diagramas, naudodamas tikslias realios aparatinės įrangos priekines ir galines nuotraukas, gautas iš „NetBox“ įrenginių tipų bibliotekos.
Daugiapakopis eksportas
Eksportuokite užbaigtus stelažus kaip PNG, PDF ar SVG failus, skirtus pakeitimų valdymo užduotims, vykdymo instrukcijoms ir klientams skirtai dokumentacijai.
URL ir QR bendrinimas
Pasidalyk stovo išdėstymu su vietoje dirbančiais technikais per vieną nuorodą arba nuskaitomą QR kodą, užuot siuntęs ekrano nuotraukas el. paštu.
Nuolatinė serverio pusė
Sinchronizuok išdėstymus visose naršyklėse ir įrenginiuose per užpakalinės sistemos API su diske esančia saugykla, kuri išlieka po konteinerio perkrovimų.
Integruotas autentifikavimas
Apsaugokite skaitymo ir rašymo prieigą naudodami prisijungimą su vartotojo vardu ir slaptažodžiu bei API rašymo prieigos raktą, saugantį duomenis keičiančius maršrutus.
Kodėl verta naudoti Rackula Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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