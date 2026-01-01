Iki 69 % nuolaida Rackula

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Vilkimo ir nuleidimo serverių stovo išdėstymo dizaineris, skirtas planuoti duomenų centrų, namų laboratorijų ir AV įrangos instaliacijas.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Rackula vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Rackula

„Rackula“ yra atvirojo kodo vizualinis stelažų dizaineris, kuris padeda sistemų administratoriams, namų laboratorijų entuziastams ir AV technikams planuoti serverių stelažų išdėstymus naudojant vilkimo ir nuleidimo sąsają. Jis palaiko standartinius 1U–48U stelažų dydžius, turi realių įrenginių vaizdų biblioteką, sinchronizuotą iš „NetBox“, ir leidžia eksportuoti baigtas schemas PNG, PDF arba SVG formatais dokumentacijai.

Savarankiškas „Rackula“ talpinimas VPS serveryje leidžia jums kontroliuoti kiekvieną stelažo schemą, pasirinktinį įrenginį ir komandos išdėstymą, užuot palikus juos pardavėjo SaaS paslaugoje. Nuolatinis diegimas dalijasi išdėstymais tarp naršyklių ir įrenginių per „backend“ API, palaiko URL ir QR kodo dalijimąsi greitam perdavimui nuotoliniams technikams ir apsaugo keičiančias operacijas už įmontuoto autentifikavimo.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Rackula savybės

Intuityvus dizaino įrankis

Planuok stelažų išdėstymą vizualiai, vilkdamas įrenginius į 1U–48U lizdus, nerašydamas diagramų skaičiuoklėse ar bendrinėse piešimo priemonėse.

Tikrų įrenginių vaizdai

Kurk diagramas, naudodamas tikslias realios aparatinės įrangos priekines ir galines nuotraukas, gautas iš „NetBox“ įrenginių tipų bibliotekos.

Daugiapakopis eksportas

Eksportuokite užbaigtus stelažus kaip PNG, PDF ar SVG failus, skirtus pakeitimų valdymo užduotims, vykdymo instrukcijoms ir klientams skirtai dokumentacijai.

URL ir QR bendrinimas

Pasidalyk stovo išdėstymu su vietoje dirbančiais technikais per vieną nuorodą arba nuskaitomą QR kodą, užuot siuntęs ekrano nuotraukas el. paštu.

Nuolatinė serverio pusė

Sinchronizuok išdėstymus visose naršyklėse ir įrenginiuose per užpakalinės sistemos API su diske esančia saugykla, kuri išlieka po konteinerio perkrovimų.

Integruotas autentifikavimas

Apsaugokite skaitymo ir rašymo prieigą naudodami prisijungimą su vartotojo vardu ir slaptažodžiu bei API rašymo prieigos raktą, saugantį duomenis keičiančius maršrutus.

Kodėl verta naudoti Rackula Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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