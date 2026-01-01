Įdiek Gotify vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas tiesioginių pranešimų serveris su paprastu REST API ir pristatymu realiuoju laiku per WebSocket.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Gotify
„Gotify“ yra lengvas, atvirojo kodo tiesioginių pranešimų serveris, leidžiantis siųsti ir gauti pranešimus realiuoju laiku. Paprasta REST API sąsaja leidžia lengvai integruoti pranešimus iš scenarijų, stebėjimo įrankių, „cron“ užduočių ir programų, nepasikliaujant „Firebase“, „Pushover“ ar jokia kita trečiosios šalies paslauga. Jis palaiko kelias kliento programas ir organizuoja pranešimus pagal šaltinį su prioriteto lygiais.
Savarankiškai talpinant „Gotify“ visus pranešimų duomenis saugai savo VPS, užtikrindamas privatumą ir prieinamumą. Minimalus resursų pėdsakas reiškia, kad jis patogiai veikia kartu su kitomis programomis, nekonkuruodamas dėl atminties ar procesoriaus.
Pagrindinės Gotify savybės
Paprastas REST API
Siųsk pranešimus iš bet kokio scenarijaus ar programos naudodamas vieną HTTP POST užklausą – nereikia SDK ir jokio sudėtingo nustatymo.
Realiojo laiko „WebSockets“
Pranešimai akimirksniu perduodami prijungtiems klientams per „WebSocket“, užtikrinant, kad įspėjimai tavo įrenginiuose pasirodytų tą pačią akimirką, kai jie išsiunčiami.
Android ir Žiniatinklio klientai
Gauk pranešimus „Android“ įrenginiuose su oficialia programėle arba stebėk pranešimus bet kurioje naršyklėje per integruotą žiniatinklio vartotojo sąsają.
Kelių programų palaikymas
Suskirstyk pranešimus pagal šaltinio programą su atskirais žetonais ir prioriteto lygiais, aiškiai atskirdamas stebėjimo įspėjimus, atsargines kopijas ir CI įvykius.
Įskiepių išplečiamumas
Išplėskite „Gotify“ su bendruomenės papildiniais, kad pridėtumėte naujų pranešimų šaltinių, persiuntimo taisyklių ir pasirinktinių integracijų, nemodifikuodami pagrindinio serverio.
Kodėl verta naudoti Gotify Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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