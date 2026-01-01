Įdiek Foxel vienu spustelėjimu.
Savarankiškai valdoma privati debesų saugykla su DI varoma semantine paieška nuotraukose, vaizdo įrašuose ir dokumentuose.
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Ką gali kurti su Foxel
„Foxel“ yra atvirojo kodo privačios debesų saugyklos platforma, kuri vienija failus iš vietinių diskų, S3, WebDAV, SFTP, FTP, „Google Drive“, „OneDrive“, „Dropbox“ ir kitų galinių sistemų po viena žiniatinklio sąsaja. Jos išskirtinė funkcija yra dirbtinio intelekto valdoma semantinė paieška, kuri leidžia rasti nuotraukas, vaizdo įrašus ir dokumentus pagal natūralios kalbos aprašymus, o ne failų pavadinimus.
Savarankiškai talpinant „Foxel“, jūsų asmeninė medijos biblioteka, darbo archyvai ir bendrinami komandos failai lieka infrastruktūroje, kurią visiškai kontroliuojate – jokių mokesčių už vartotoją, jokios priklausomybės nuo konkretaus tiekėjo ir jokių trečiųjų šalių, skenuojančių jūsų duomenis įterpimams kurti. Prieigos kontrolė pagal vaidmenis, pasirašytos bendrinimo nuorodos ir protokolų susiejimai per S3 API ir WebDAV leidžia ją naudoti tiek asmenims, tiek mažoms komandoms.
Pagrindinės Foxel savybės
Semantinė DI paieška
Rask nuotraukas ir dokumentus, aprašant juos paprasta kalba, naudojant konfigūruojamus įterpimo modelius ir Milvus arba Qdrant vektorines duomenų bazes.
Vieningos saugyklos posistemės
Prijunk vietinius diskus, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox ir dar daugiau už vienos naršymo sąsajos su prijungiamaisiais adapteriais.
Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė
Apibrėžk pasirinktinius vaidmenis su pagal kelią nustatytomis skaitymo, rašymo, trynimo ir bendrinimo teisėmis, naudojant pakaitos simbolius, reguliariąsias išraiškas ir prioriteto tvarka sudarytas taisykles.
Integruota failų peržiūra
Peržiūrėkite nuotraukas, vaizdo įrašus, PDF, Office dokumentus, tekstą ir išeities kodą tiesiogiai naršyklėje, neatsisiųsdami originalaus failo.
Protokolo susiejimai
Suteikite prieigą prie savo saugyklos per su S3 suderinamus galinius taškus, WebDAV prijungimus ir pasirašytas tiesiogines nuorodas skriptams, programėlėms ir OS failų tvarkyklėms.
Įskiepis ir DI asistentas
Išplėsk platformą su manifestu pagrįstais papildiniais ir integruotu DI agentu, kuris atlieka failų operacijas ir automatizavimo užduotis.
Kodėl verta naudoti Foxel Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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