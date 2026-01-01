Iki 69 % nuolaida Cheshire Cat AI

Įdiek Cheshire Cat AI vienu spustelėjimu.

Paruošta naudoti DI agentų karkasas su integruotu RAG, įskiepiais ir funkcijų iškvietimu bet kuriam LLM teikėjui.

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DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
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Įdiek Cheshire Cat AI vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Cheshire Cat AI

„Cheshire Cat DI“ yra atvirojo kodo sistema, skirta kurti gamybos DI agentus kaip mikropaslaugą. Užuot jungus atskiras bibliotekas atminčiai, įrankiams ir pokalbių formoms, „Cat“ pateikia API pagrindu veikiančią vykdymo aplinką su integruota „Qdrant“ vektorine duomenų saugykla, įskiepių sistema, įvykių kabliais ir funkcijų iškvietimu – todėl tas pats agentas gali valdyti pokalbių robotą, vidinį įrankį arba klientų aptarnavimo asistentą iš vieno galinio serverio.

Sistema yra nepriklausoma nuo modelio ir veikia su bet kokiu „LangChain“ suderinamu LLM ir įterpimo įrankiu, įskaitant „OpenAI“, „Anthropic“, „Ollama“ ir savarankiškai priglobtus modelius. Savarankiškas priglobimas tavo nuosavame VPS leidžia visiškai kontroliuoti pokalbių istoriją, įterpimus ir įskiepių kodą, su kelių vartotojų palaikymu ir detaliais leidimais komandų diegimams.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Cheshire Cat AI savybės

Integruotas RAG

Integruota „Qdrant“ vektorinė atmintis įkelia dokumentus ir automatiškai atkuria atitinkamą kontekstą, todėl agentai atsako remdamiesi jūsų duomenimis, o ne bendrosiomis modelio žiniomis.

Įskiepių sistema

Įkelkite Python įskiepius į administratoriaus skydelį, kad pridėtumėte įrankių, kabliukų ir pokalbių formų, nešakodami branduolio – išplėskite veikimą vykdymo metu, užuot perkūrę atvaizdą.

Bet kuris LLM teikėjas

Gali perjungti tarp OpenAI, Anthropic, Ollama ir kitų su LangChain suderinamų modelių iš administratoriaus sąsajos, kad subalansuotum kainą, vėlavimą ir duomenų buvimo vietą kiekvienam naudojimo atvejui.

REST ir WebSocket API

Integruok agentą į bet kurią sąsają naudojant pritaikomą REST API arba bendrauk per WebSocket, su atskirais API raktais kiekvienam ryšio tipui, siekiant detalios prieigos kontrolės.

Pokalbio formos

Apibrėžkite Pydantic pagrindu sukurtas formas, kurios padeda vesti daugiapakopius pokalbius, tokius kaip užsakymai ar rezervacijos, leidžiant agentui rinkti struktūrizuotus duomenis, išlaikant natūralų dialogą.

Kodėl verta naudoti Cheshire Cat AI Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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