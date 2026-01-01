Įdiek Cheshire Cat AI vienu spustelėjimu.
Paruošta naudoti DI agentų karkasas su integruotu RAG, įskiepiais ir funkcijų iškvietimu bet kuriam LLM teikėjui.
Rinkis VPS planą Cheshire Cat AI
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Cheshire Cat AI
„Cheshire Cat DI“ yra atvirojo kodo sistema, skirta kurti gamybos DI agentus kaip mikropaslaugą. Užuot jungus atskiras bibliotekas atminčiai, įrankiams ir pokalbių formoms, „Cat“ pateikia API pagrindu veikiančią vykdymo aplinką su integruota „Qdrant“ vektorine duomenų saugykla, įskiepių sistema, įvykių kabliais ir funkcijų iškvietimu – todėl tas pats agentas gali valdyti pokalbių robotą, vidinį įrankį arba klientų aptarnavimo asistentą iš vieno galinio serverio.
Sistema yra nepriklausoma nuo modelio ir veikia su bet kokiu „LangChain“ suderinamu LLM ir įterpimo įrankiu, įskaitant „OpenAI“, „Anthropic“, „Ollama“ ir savarankiškai priglobtus modelius. Savarankiškas priglobimas tavo nuosavame VPS leidžia visiškai kontroliuoti pokalbių istoriją, įterpimus ir įskiepių kodą, su kelių vartotojų palaikymu ir detaliais leidimais komandų diegimams.
Pagrindinės Cheshire Cat AI savybės
Integruotas RAG
Integruota „Qdrant“ vektorinė atmintis įkelia dokumentus ir automatiškai atkuria atitinkamą kontekstą, todėl agentai atsako remdamiesi jūsų duomenimis, o ne bendrosiomis modelio žiniomis.
Įskiepių sistema
Įkelkite Python įskiepius į administratoriaus skydelį, kad pridėtumėte įrankių, kabliukų ir pokalbių formų, nešakodami branduolio – išplėskite veikimą vykdymo metu, užuot perkūrę atvaizdą.
Bet kuris LLM teikėjas
Gali perjungti tarp OpenAI, Anthropic, Ollama ir kitų su LangChain suderinamų modelių iš administratoriaus sąsajos, kad subalansuotum kainą, vėlavimą ir duomenų buvimo vietą kiekvienam naudojimo atvejui.
REST ir WebSocket API
Integruok agentą į bet kurią sąsają naudojant pritaikomą REST API arba bendrauk per WebSocket, su atskirais API raktais kiekvienam ryšio tipui, siekiant detalios prieigos kontrolės.
Pokalbio formos
Apibrėžkite Pydantic pagrindu sukurtas formas, kurios padeda vesti daugiapakopius pokalbius, tokius kaip užsakymai ar rezervacijos, leidžiant agentui rinkti struktūrizuotus duomenis, išlaikant natūralų dialogą.
Kodėl verta naudoti Cheshire Cat AI Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.