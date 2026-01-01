Įdiek Node-RED vienu spustelėjimu.
Mažai kodo reikalaujantis vizualinio programavimo įrankis, skirtas sujungti daiktų interneto įrenginius, API ir internetines paslaugas.
Rinkis VPS planą Node-RED
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Node-RED
„Node-RED“ yra srautu pagrįstas vizualinio programavimo įrankis, sukurtas naudojant „Node.js“, kuris leidžia tau sujungti aparatinę įrangą, API ir internetines paslaugas naudojant naršyklėje veikiantį vilkimo ir nuleidimo redaktorių. Iš pradžių sukurtas „IBM“, o dabar prižiūrimas „OpenJS Foundation“, jis supaprastina automatizavimo darbo eigų kūrimą be sudėtingo kodo rašymo – tiesiog sujunk mazgus drobėje ir įdiek per kelias sekundes.
Savo VPS serveryje talpinamas „Node-RED“ suteikia tau visišką kontrolę tavo srautams ir jautriems duomenims, kuriuos jie apdoroja, be naudojimo apribojimų, be greičio ribojimo ir be priklausomybės nuo debesies platformos. Nesvarbu, ar automatizuoji daiktų interneto (IoT) jutiklius, integruoji verslo paslaugas, ar valdai API srautus, „Node-RED“ suteikia lanksčią, išplečiamą vykdymo aplinką, kuri veikia ten, kur tau jos reikia.
Pagrindinės Node-RED savybės
Vaizdo srauto redaktorius
Naršyklėje veikiantis vilkimo ir nuleidimo redaktorius leidžia tau kurti ir diegti sudėtingas integracijas nerašant kodo, todėl automatizavimas tampa prieinamas visiems.
4 000+ Bendruomenės mazgų
Įdiekite mazgus, skirtus MQTT, HTTP, duomenų bazėms, debesies API ir šimtams kitų paslaugų, tiesiogiai iš integruoto paletės tvarkytuvo.
IoT ir MQTT integruotas
Aukščiausios klasės palaikymas MQTT, Modbus ir kitiems IoT protokolams paverčia „Node-RED“ standartine platforma išmaniesiems namams ir pramoninei automatikai.
JavaScript funkcijos mazgai
Rašykite pasirinktinį JavaScript kodą srautuose, kad tvarkytumėte sudėtingas duomenų transformacijas ir verslo logiką, nepalikdami vizualinio redaktoriaus.
Srauto dalijimasis ir biblioteka
Eksportuok srautus kaip JSON ir importuok paruoštus srautus iš „Node-RED“ bendruomenės bibliotekos, kad iš karto pradėtum naudoti įprastas integracijas.
Kodėl verta naudoti Node-RED Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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