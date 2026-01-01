Iki 69 % nuolaida Node-RED

Įdiek Node-RED vienu spustelėjimu.

Mažai kodo reikalaujantis vizualinio programavimo įrankis, skirtas sujungti daiktų interneto įrenginius, API ir internetines paslaugas.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Node-RED vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Node-RED

„Node-RED“ yra srautu pagrįstas vizualinio programavimo įrankis, sukurtas naudojant „Node.js“, kuris leidžia tau sujungti aparatinę įrangą, API ir internetines paslaugas naudojant naršyklėje veikiantį vilkimo ir nuleidimo redaktorių. Iš pradžių sukurtas „IBM“, o dabar prižiūrimas „OpenJS Foundation“, jis supaprastina automatizavimo darbo eigų kūrimą be sudėtingo kodo rašymo – tiesiog sujunk mazgus drobėje ir įdiek per kelias sekundes.

Savo VPS serveryje talpinamas „Node-RED“ suteikia tau visišką kontrolę tavo srautams ir jautriems duomenims, kuriuos jie apdoroja, be naudojimo apribojimų, be greičio ribojimo ir be priklausomybės nuo debesies platformos. Nesvarbu, ar automatizuoji daiktų interneto (IoT) jutiklius, integruoji verslo paslaugas, ar valdai API srautus, „Node-RED“ suteikia lanksčią, išplečiamą vykdymo aplinką, kuri veikia ten, kur tau jos reikia.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Node-RED savybės

Vaizdo srauto redaktorius

Naršyklėje veikiantis vilkimo ir nuleidimo redaktorius leidžia tau kurti ir diegti sudėtingas integracijas nerašant kodo, todėl automatizavimas tampa prieinamas visiems.

4 000+ Bendruomenės mazgų

Įdiekite mazgus, skirtus MQTT, HTTP, duomenų bazėms, debesies API ir šimtams kitų paslaugų, tiesiogiai iš integruoto paletės tvarkytuvo.

IoT ir MQTT integruotas

Aukščiausios klasės palaikymas MQTT, Modbus ir kitiems IoT protokolams paverčia „Node-RED“ standartine platforma išmaniesiems namams ir pramoninei automatikai.

JavaScript funkcijos mazgai

Rašykite pasirinktinį JavaScript kodą srautuose, kad tvarkytumėte sudėtingas duomenų transformacijas ir verslo logiką, nepalikdami vizualinio redaktoriaus.

Srauto dalijimasis ir biblioteka

Eksportuok srautus kaip JSON ir importuok paruoštus srautus iš „Node-RED“ bendruomenės bibliotekos, kad iš karto pradėtum naudoti įprastas integracijas.

Kodėl verta naudoti Node-RED Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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n8n

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