Įdiek evcc vienu spustelėjimu.
Saulės energiją išnaudojantis elektromobilių įkrovimo valdiklis ir namų energijos valdiklis šimtams įkrovimo stotelių, inverterių ir transporto priemonių.
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Ką gali kurti su evcc
evcc yra atvirojo kodo EV įkrovimo valdiklis ir namų energijos valdymo sistema, kuri teikia pirmenybę jūsų elektromobilio įkrovimui savo gaminama saulės energija, o ne tinklo elektra. Ji jungiasi prie šimtų įkrovimo stotelių (wallbox), saulės inverterių, akumuliatorių kaupiklių, išmaniųjų skaitiklių ir transporto priemonių API, kad koordinuotų įkrovimą, atsižvelgiant į realaus laiko PV perteklių, dinaminius elektros tarifus ir akumuliatoriaus įkrovos būseną.
Savarankiškai talpinant evcc savo VPS serveryje, įrenginio kredencialai, įkrovimo istorija ir automatizavimo logika lieka visiškai jūsų kontrolėje, pašalinama bet kokia priklausomybė nuo pardavėjo debesies paslaugų ir užtikrinama, kad jūsų įkrovimo strategijos veiktų patikimai, kai tik šviečia saulė.
Pagrindinės evcc savybės
Saulės perteklinis įkrovimas
Įkrauna tavo elektromobilį pertekline saulės energija realiuoju laiku, maksimaliai padidindamas savarankišką vartojimą ir sumažindamas importą iš tinklo.
Dinamiško tarifo palaikymas
Suplanuoja įkrovimą pigiausiomis valandomis, atsižvelgiant į dinaminius elektros tarifus, pavyzdžiui, Tibber, aWATTar ir Octopus.
Šimtai įrenginių
Integruojasi su ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei ir daugeliu kitų gamintojų įkrovikliais, skaitikliais, inverteriais ir transporto priemonėmis.
Naršyklės sąranka
Konfigūruok įkrovimo stoteles, transporto priemones, skaitiklius ir įkrovimo taškus per vedlio principu veikiančią žiniatinklio sąsają, be rankinio YAML failų redagavimo.
Namų baterijos stebėjimas
Koordinuoja elektromobilio įkrovimą su namų akumuliatoriaus įkrovos lygiu, kad tavo namų akumuliatorius nebūtų išsekintas automobiliui maitinti.
REST ir MQTT API
Suteikia visą REST ir MQTT API, skirtą Home Assistant, openHAB, Node-RED ir individualioms automatizacijoms.
Kodėl verta naudoti evcc Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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