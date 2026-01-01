Įdiek ClickHouse vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo stulpelinė OLAP duomenų bazė, skirta realaus laiko analizei milijardams eilučių su milisekundiniu užklausų vėlavimu.
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Ką gali kurti su ClickHouse
„ClickHouse“ yra atvirojo kodo stulpelinė duomenų bazių valdymo sistema, sukurta specialiai internetiniam analitiniam apdorojimui – vykdanti agregavimo užklausas milijardams eilučių per milisekundes be iš anksto apskaičiuotų kubų ar materializuotų rodinių. Iš pradžių sukurta „Yandex“, o dabar prižiūrima „ClickHouse Inc.“, ji palaiko analitikos platformas, stebėjimo sistemas ir produktų įvykių srautus įmonėse nuo startuolių iki „Cloudflare“, „Uber“ ir „eBay“.
Savarankiškai talpinant „ClickHouse“ savo VPS serveryje, programų posistemėms, analitikos prietaisų skydeliams ir stebėjimo įrankiams suteikiamas didelio našumo užklausų sluoksnis žurnalo duomenims, metrikai, vartotojų įvykiams ir laiko eilučių užduotims. Integruota „Play UI“ sąsaja suteikia naršyklės pagrindu veikiančią užklausų sąsają, kad analitikai galėtų rašyti SQL užklausas neįdiegę darbalaukio kliento.
Pagrindinės ClickHouse savybės
Stulpelinė saugykla
Stulpelių glaudinimas ir disko išdėstymas užtikrina 10–100 kartų didesnius glaudinimo koeficientus ir žymiai spartesnes agregavimo užklausas nei eilutėmis orientuotos duomenų bazės.
MergeTree variklių šeima
Specializuoti lentelių varikliai, skirti laiko eilutėms, replikuotiems duomenims, sumuojantiems agregatams ir grafikų darbo krūviams, optimizuoja saugyklą ir užklausas pagal naudojimo atvejį.
Integruota Play UI
Vykdyk vienkartines SQL užklausas tiesiai iš naršyklės adresu /play su sintaksės paryškinimu, užklausų istorija ir rezultatų vizualizavimu.
Materializuoti vaizdai
Palaipsniui atnaujinamos iš anksto agreguotos lentelės leidžia vykdyti prietaisų skydelio užklausas milijardams eilučių su mažesniu nei sekundės vėlavimu.
Paskirstyta ir replikuota
Integruotas palaikymas skirstymui tarp mazgų ir lentelių replikavimui dideliam prieinamumui be išorinių koordinavimo paslaugų.
Kodėl verta naudoti ClickHouse Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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