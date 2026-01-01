Įdiek Wakapi vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas programavimo laiko sekiklis, suderinamas su WakaTime papildiniais, turintis valdymo skydelius, ataskaitas ir lyderių lenteles.
Rinkis VPS planą Wakapi
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Wakapi
Wakapi yra savarankiškai talpinama kodavimo veiklos stebėjimo sistema, kuri yra visiškai suderinama su WakaTime redaktoriaus papildiniais. Ji renka kodavimui praleistą laiką, suskirstytą pagal projektą, kalbą, redaktorių ir operacinę sistemą, pateikdama duomenis vizualioje prietaisų skydelyje ir nieko nesidalindama su trečiųjų šalių debesų paslaugomis.
Savarankiškai talpinant Wakapi VPS serveryje, tavo kodavimo veikla išlieka privati, kartu suteikiant visas įžvalgas, kurias siūlo WakaTime. Ji palaiko savaitines el. pašto santraukas, viešas lyderių lenteles komandos motyvacijai, README ženkliukų generavimą GitHub profiliams ir integraciją su populiariais redaktoriais, įskaitant VS Code, JetBrains IDEs ir Vim.
Pagrindinės Wakapi savybės
Suderinamas su WakaTime
Veikia su visais esamais „WakaTime“ redaktoriaus papildiniais – tiesiog nukreipkite juos į savo savarankiškai priglobtą „Wakapi“ egzempliorių, o ne į wakatime.com.
Kodavimo valdymo skydeliai
Vizualizuokite laiką, praleistą pagal projektą, kalbą, redaktorių ir OS, naudodami filtruojamas diagramas, apimančias bet kurį datos diapazoną.
Kassavaitinės el. pašto ataskaitos
Gauk automatines savaitines savo programavimo veiklos suvestines tiesiai į savo pašto dėžutę.
GitHub ženkleliai
Generuok dinaminius README ženklelius, rodančius tavo savaitės kodavimo laiką, skirtus rodyti GitHub profilio puslapiuose.
Komandos lyderių lentelės
Pasidalyk vieša lyderių lentele su komandos nariais, kad galėtumėte stebėti ir lyginti programavimo veiklą visoje kūrimo komandoje.
Kodėl verta naudoti Wakapi Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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