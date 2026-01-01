Įdiek Smocker vienu spustelėjimu.
Paprastas ir efektyvus HTTP imitacinis serveris ir tarpinis serveris su integruota admin UI, skirtas API testavimui ir derinimui.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Smocker
„Smocker“ yra atvirojo kodo HTTP imitacinis serveris ir tarpinis serveris, sukurtas inžinieriams, kuriems reikia realistiškų, determinuotų API atsakymų kūrimo ir testavimo metu. Kūrėjai deklaratyviai apibrėžia imitacinius galinius taškus YAML arba JSON formatu, atkuria scenarijus ir tikrina kiekvieną gaunamą užklausą gyvoje administratoriaus sąsajoje, nerašydami jokio papildomo kodo.
Savo VPS serveryje talpinant „Smocker“, komandoms suteikiama bendra imitavimo aplinka integracijos testams, sutarčių patvirtinimui ir demonstracijoms, su visiška tinklo prieigos, įrašyto srauto ir veikimo laiko garantijų kontrole, kurių negali pasiūlyti viešosios imitavimo paslaugos.
Pagrindinės Smocker savybės
Deklaratyvūs mocks
Apibrėžkite HTTP atsakymus YAML arba JSON formatu, naudodami užklausų atitikmenis, dinaminius šablonus ir nuoseklius scenarijus, kad testų vykdymas būtų nuspėjamas.
Aktyvi administratoriaus UI
Tikrink kiekvieną gaunamą užklausą, peržiūrėk atitinkančius maketus ir iš naujo nustatyk būseną iš naršyklės pagrindu veikiančio prietaisų skydelio, sukurto greitam grįžtamajam ryšiui.
Tarpinis serveris ir įrašas
Persiųsti neatitinkančias užklausas tikram šaltiniui ir užfiksuoti atsakymus kaip pakartotinai naudojamus imitacinius objektus neprisijungusiam testavimui.
Seansai ir istorija
Grupuokite skambučius į pavadintas sesijas testų vykdymams izoliuoti, srautui pakartotinai paleisti ir elgsenai tarp versijų palyginti.
REST API valdymas
Valdykite maketus, sesijas ir istoriją programiškai iš CI gijų, naudodami visą REST API.
Lengvas konteineris
Vienas Go dvejetainis failas, supakuotas kaip mažas „Docker“ atvaizdas, paleidžiamas per milisekundes ir patogiai veikia bet kuriame VPS plane.
Kodėl verta naudoti Smocker Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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