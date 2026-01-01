Iki 69 % nuolaida TeamMapper

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Savarankiškai talpinamas realaus laiko bendradarbiavimo minčių žemėlapių įrankis, leidžiantis komandoms kartu generuoti, planuoti ir struktūrizuoti idėjas.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek TeamMapper vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su TeamMapper

„TeamMapper“ yra atvirojo kodo minčių žemėlapių kūrimo programa, kuri leidžia komandoms kurti, dalytis ir redaguoti minčių žemėlapius kartu realiuoju laiku naudojant „WebSockets“. Sukurta kaip nutraukto „mindmapp“ projekto tęsinys, ji orientuota į bendradarbiavimą nereikalaujant vartotojo paskyrų – tiesiog pasidalyk nuoroda su peržiūros arba redagavimo teisėmis ir komandos nariai galės iškart prisijungti prie sesijos.

Patalpinus „TeamMapper“ savo VPS serveryje, idėjų generavimo sesijos, projektų planai ir komandos žinios lieka tik tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje. Pagal numatytuosius nustatymus, minčių žemėlapiai automatiškai ištrinami po 30 dienų, siekiant atitikti GDPR reikalavimus, o konfigūruojamas duomenų saugojimo laikotarpis leidžia komandoms reguliuojamose aplinkose pritaikyti privatumo elgseną pagal savo politiką, nepriklausant nuo trečiosios šalies SaaS paslaugų teikėjo.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės TeamMapper savybės

Tikralaikis bendradarbiavimas

WebSocket sesijos leidžia keliems komandos nariams vienu metu redaguoti tą patį minčių žemėlapį, o pakeitimai iškart atsiranda visiems, prisijungusiems prie žemėlapio.

Jokio paskyros dalijimosi

Bendrinkite minčių žemėlapį naudodami nuorodą arba QR kodą, suteikdami tik peržiūros arba redagavimo teises – svečiai gali prisijungti nesukūrę paskyros ir neprisijungę.

Išsamus mazgo pritaikymas

Pridėkite paveikslėlių, piktogramų, spalvų, šriftų stilių ir hipersaitų prie mazgų, kad paprastas schemas paverstumėte vizualiai struktūrizuotomis diagramomis, tinkamomis pristatymams.

Importas ir eksportas

Perkelk minčių žemėlapius į „TeamMapper“ ir iš jo, naudodamas JSON, Mermaid, SVG, PDF arba PNG formatus, kad galėtum bendrinti su suinteresuotosiomis šalimis arba archyvuoti neprisijungus.

GDPR draugiški numatytieji nustatymai

Minčių žemėlapiai automatiškai ištrinami pasibaigus konfigūruojamam saugojimo laikotarpiui (pagal numatytuosius nustatymus – 30 dienų), taip padedant komandoms atitikti privatumo reikalavimus be rankinio valymo.

Anuliuoti ir spartieji klavišai

Visa anuliavimo/pakartojimo istorija ir išsamus sparčiųjų klavišų rinkinys užtikrina greitą redaktoriaus veikimą patyrusiems vartotojams, kuriantiems didelius ar giliai įdėtus minčių žemėlapius.

Kodėl verta naudoti TeamMapper Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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