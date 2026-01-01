Įdiek TeamMapper vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas realaus laiko bendradarbiavimo minčių žemėlapių įrankis, leidžiantis komandoms kartu generuoti, planuoti ir struktūrizuoti idėjas.
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Ką gali kurti su TeamMapper
„TeamMapper“ yra atvirojo kodo minčių žemėlapių kūrimo programa, kuri leidžia komandoms kurti, dalytis ir redaguoti minčių žemėlapius kartu realiuoju laiku naudojant „WebSockets“. Sukurta kaip nutraukto „mindmapp“ projekto tęsinys, ji orientuota į bendradarbiavimą nereikalaujant vartotojo paskyrų – tiesiog pasidalyk nuoroda su peržiūros arba redagavimo teisėmis ir komandos nariai galės iškart prisijungti prie sesijos.
Patalpinus „TeamMapper“ savo VPS serveryje, idėjų generavimo sesijos, projektų planai ir komandos žinios lieka tik tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje. Pagal numatytuosius nustatymus, minčių žemėlapiai automatiškai ištrinami po 30 dienų, siekiant atitikti GDPR reikalavimus, o konfigūruojamas duomenų saugojimo laikotarpis leidžia komandoms reguliuojamose aplinkose pritaikyti privatumo elgseną pagal savo politiką, nepriklausant nuo trečiosios šalies SaaS paslaugų teikėjo.
Pagrindinės TeamMapper savybės
Tikralaikis bendradarbiavimas
WebSocket sesijos leidžia keliems komandos nariams vienu metu redaguoti tą patį minčių žemėlapį, o pakeitimai iškart atsiranda visiems, prisijungusiems prie žemėlapio.
Jokio paskyros dalijimosi
Bendrinkite minčių žemėlapį naudodami nuorodą arba QR kodą, suteikdami tik peržiūros arba redagavimo teises – svečiai gali prisijungti nesukūrę paskyros ir neprisijungę.
Išsamus mazgo pritaikymas
Pridėkite paveikslėlių, piktogramų, spalvų, šriftų stilių ir hipersaitų prie mazgų, kad paprastas schemas paverstumėte vizualiai struktūrizuotomis diagramomis, tinkamomis pristatymams.
Importas ir eksportas
Perkelk minčių žemėlapius į „TeamMapper“ ir iš jo, naudodamas JSON, Mermaid, SVG, PDF arba PNG formatus, kad galėtum bendrinti su suinteresuotosiomis šalimis arba archyvuoti neprisijungus.
GDPR draugiški numatytieji nustatymai
Minčių žemėlapiai automatiškai ištrinami pasibaigus konfigūruojamam saugojimo laikotarpiui (pagal numatytuosius nustatymus – 30 dienų), taip padedant komandoms atitikti privatumo reikalavimus be rankinio valymo.
Anuliuoti ir spartieji klavišai
Visa anuliavimo/pakartojimo istorija ir išsamus sparčiųjų klavišų rinkinys užtikrina greitą redaktoriaus veikimą patyrusiems vartotojams, kuriantiems didelius ar giliai įdėtus minčių žemėlapius.
Kodėl verta naudoti TeamMapper Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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