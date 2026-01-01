Įdiek ZNC vienu spustelėjimu.
Visada veikiantis IRC bounceris, kuris palaiko tavo ryšį su IRC tinklais 24/7 ir atkuria praleistas žinutes.
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Ką gali kurti su ZNC
ZNC yra pažangus IRC bouncer (dar vadinamas BNC), kuris tavo vardu palaiko nuolatinį ryšį su IRC tinklais. Jis registruoja pranešimus, kai esi neprisijungęs, atkuria juos, kai vėl prisijungi, ir leidžia tau prisijungti iš kelių IRC klientų prie tos pačios tapatybės vienu metu. Po daugiau nei 15 metų plėtros ZNC išlieka de facto standartu savarankiškai hostinamiems IRC bounceriams.
Savarankiškas ZNC hostinimas VPS serveryje suteikia tau stabilų, visada pasiekiamą IRC buvimą su visa atsilikusių pranešimų istorija, moduliniais papildiniais pranešimams, registravimui ir identifikavimui, plius žiniatinklio administratoriaus sąsaja tinklų pridėjimui ir kanalų konfigūravimui neliečiant konfigūracijos failų.
Pagrindinės ZNC savybės
Nuolatinis IRC buvimas
Palaiko ryšį su kiekvienu tinklu, prie kurio prisijungi, kad nepraleistum žinučių ar neprarastum slapyvardžių registracijų darbalaukio prastovos metu.
Daugelio klientų pakartojimas
Prisijunkite iš stalinių, mobiliųjų ir žiniatinklio klientų vienu metu – ZNC pakartoja praleistas žinutes ir sinchronizuoja kiekvieną klientą.
Modulinė įskiepių sistema
Integruoti moduliai, skirti registravimui, NickServ autentifikavimui, fail2ban, kanalų keitimui, tiesioginiams pranešimams ir dar dešimtims kitų.
Žiniatinklio administravimo sąsaja
Valdyk naudotojus, tinklus, kanalus ir modulius iš naršyklės – nereikia rankiniu būdu redaguoti konfigūracijų ar naudoti IRC roboto komandų.
Daugiavartotojų palaikymas
Atskiros vartotojų paskyros su atskirais tinklais ir modulių nustatymais leidžia namų ūkiams ar komandoms dalintis viena ZNC instancija, naudojant skirtingas IRC tapatybes.
Kodėl verta naudoti ZNC Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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