Įdiek PentAGI vienu spustelėjimu.
Visiškai autonominė dirbtinio intelekto agentų sistema, vykdanti sudėtingas įsiskverbimo testavimo užduotis iš vieno savarankiškai valdomo prietaisų skydelio.
Rinkis VPS planą PentAGI
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su PentAGI
PentAGI yra visiškai autonominė DI agentų sistema, kuri atlieka sudėtingas įsilaužimo testavimo užduotis be nuolatinės žmogaus priežiūros. Ji koordinuoja specializuotus DI agentus – planuotojus, tyrėjus, programuotojus ir įsilaužimo testuotojus – kurie analizuoja taikinį, pasirenka tinkamus įrankius ir vykdo juos izoliuotuose „Docker“ konteineriuose, kad atrastų ir patvirtintų pažeidžiamumus.
Prijunk savo „OpenAI“, „Anthropic“ ar „Google Gemini“ raktus ir PentAGI valdo visą procesą, nuo žvalgybos iki ataskaitų teikimo, naudodama ieškomą žinių bazę, paremtą „pgvector“ duomenų baze ir integruotu žiniatinklio grandikliu. Talpinimas savo VPS serveryje išlaiko jautrius nuskaitymo duomenis, prisijungimo duomenis ir išvadas visiškai tavo infrastruktūroje, vietoj trečiosios šalies saugumo paslaugos.
Pagrindinės PentAGI savybės
Autonominiai DI agentai
Agentai – planuotojai, tyrėjai, programuotojai ir įsilaužimų testuotojai – bendradarbiauja vykdydami visapusiškus projektus be nuoseklaus žmogaus įsikišimo.
Naudok savo LLM
Prijunk OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek arba vietinius Ollama modelius ir keisk teikėjus, kada tik nori.
Izoliuotas įrankio vykdymas
Agentai paleidžia vienkartinius Docker konteinerius saugumo įrankiams vykdyti, taip užtikrindami, kad kiekviena komanda būtų izoliuota nuo pagrindinio serverio.
Vektorinis žinynas
Supakuota pgvector duomenų bazė suteikia agentams ilgalaikę atmintį apie išvadas, tikslus ir ankstesnius veiksmus vykdant užduotį.
Integruoti interneto tyrimai
Integruotas duomenų rinkiklis ir paieškos jungtys leidžia agentams pagal poreikį rinkti pažeidžiamumus, saugumo pranešimus ir dokumentaciją.
Kodėl verta naudoti PentAGI Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
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