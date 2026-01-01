Įdiek GoWA vienu spustelėjimu.
Lengvas WhatsApp REST API ir žiniatinklio sąsaja, sukurta naudojant Go, skirta kelių įrenginių pranešimų automatizavimui.
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Ką gali kurti su GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) yra atvirojo kodo REST API serveris, kuris jungiasi prie WhatsApp per kelių įrenginių protokolą. Jis suteikia tvarkingą žiniatinklio sąsają, skirtą WhatsApp sesijoms valdyti, ir pilną REST API, skirtą pranešimams siųsti, kontaktams tvarkyti ir webhook'ams apdoroti – visa tai iš tavo paties serverio.
Savo VPS serveryje talpinant GoWA užtikrinama, kad tavo WhatsApp sesijos duomenys išliktų privatūs, tavo API neturėtų užklausų limitų iš trečiųjų šalių teikėjų, ir tu visiškai kontroliuotum pranešimų maršrutizavimą bei webhook integravimą.
Pagrindinės GoWA savybės
REST API
Pilna HTTP API, skirta programiškai siųsti teksto, paveikslėlių, dokumentų ir vietos pranešimus iš bet kurios kalbos ar įrankio.
Kelių įrenginių palaikymas
Prijunkite kelias „WhatsApp“ paskyras prie vieno serverio egzemplioriaus, nereikalaujant atskirų telefono ryšių.
Web sąsaja
Integruota žiniatinklio sąsaja, skirta QR kodų nuskaitymui, sesijų valdymui ir API iškvietimų testavimui, nerašant kodo.
Webhook integracija
Persiųsk gaunamus pranešimus į savo galinius taškus, skirtus pokalbių robotų automatizavimui, CRM integravimui arba pranešimų darbo eigoms.
Pagrindinis autentifikavimas
Apsaugokite API ir žiniatinklio vartotojo sąsają naudotojo vardo ir slaptažodžio prisijungimo duomenimis, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai prieigai.
Kodėl verta naudoti GoWA Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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